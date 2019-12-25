Стало известно, сколько российские спортсмены получат за победу на крупных спортивных стартах

Правительство России будет дарить больше денег победителям и призерам важных соревнований.

На официальном сайте правовой информации опубликован документ, из которого следует, что за золотую медаль на чемпионатах мира по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта можно получить до 358 400 рублей вместо 224 тысяч рублей, за серебряную – до 179 200 рублей вместо 112 тысяч рублей, а за бронзу – до 107 500 рублей вместо прежних 67 200 рублей.

На первенствах Европы аналогичные выплаты увеличены со 112 тысяч рублей до 179,2 тысяч рублей, с 56 тысяч рублей до 89,6 тысяч рублей и с 33,6 тысяч рублей до 53,8 тысяч рублей.

А еще увеличены размеры премий, которые выплачиваются спортсменам, занявшим призовые места на чемпионатах России – но только на время приостановления членства Паралимпийского комитета России в Международном паралимпийском комитете и членства Всероссийской федерации легкой атлетики в Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

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