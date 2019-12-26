ВЦИОМ назвал самых популярных спортсменов России 2019 года

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выявил самых популярных спортсменов России 2019 года.

По итогам опроса лидерами стали фигуристка Алина Загитова и боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов – они набрали по семь процентов голосов. Третье место и шесть процентов – у футболиста «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы, по четыре процента – у братьев Емельяненко и фигуристки Евгении Медведевой. Об этом сообщает «Р-Спорт».

В ноябре-декабре социологи опросили 1,6 тысячи жителей России старше 18 лет по телефону.

Загитова в 2019 году выиграла чемпионат мира, Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC.

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