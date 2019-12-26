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ВЦИОМ назвал самых популярных спортсменов России 2019 года
Очень предсказуемые итоги.
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выявил самых популярных спортсменов России 2019 года.
По итогам опроса лидерами стали фигуристка Алина Загитова и боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов – они набрали по семь процентов голосов. Третье место и шесть процентов – у футболиста «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы, по четыре процента – у братьев Емельяненко и фигуристки Евгении Медведевой. Об этом сообщает «Р-Спорт».
- В ноябре-декабре социологи опросили 1,6 тысячи жителей России старше 18 лет по телефону.
- Загитова в 2019 году выиграла чемпионат мира, Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC.
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