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РУСАДА уведомило ВАДА о несогласии с санкциями к русскому спорту

РУСАДА уведомило ВАДА о несогласии с санкциями к русскому спорту
Eurosport

1 час назадОбновлено 38 мин. назад

Дальше – арбитражный суд.

РУСАДА отправило в ВАДА уведомление о несогласии с четырехлетними санкциями в адрес российского спорта. Об этом сообщил глава российского антидопингового агентства Юрий Ганус.

«Мы долго держали паузу не потому что нам кто-то запретил это, а потому что было преждевременно. Мы отправили пакет документов в ВАДА: уведомление о нашем несогласии с санкциями. Я счел необходимым также прикрепить мое письмо, которое отражает мою позицию. Я должен информировать спортивные власти о возможных последствиях тех или иных действий. Еще отправили письмо офицера по этике. А четвертый документ – протокол общего собрания, на котором и обосновывалось уведомление.

Так что мы выполнили все требования, которые были определены собранием учредителей. Также в письме была указана организация, которая будет представлять интересы РУСАДА в суде. Офицер по этике у нас второй раз уже вступил в работу», – цитирует Гануса Sport24.

  • ВАДА отстранило Россию от участия в крупных международных турнирах под национальным флагом.
  • На Олимпиаде в Токио-2020 российские спортсмены, не имеющие допингового прошлого, выступят под нейтральным флагом.

Исполком ВАДА пожалел Россию. Нужно было запрещать все турниры без права на нейтральный флаг

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