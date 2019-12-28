«Легенда №17», «Тоня против всех», «Боец». 10 лучших фильмов о спорте 2010-х

10. «Охотник на лис», 2014

Основанная на реальных событиях история – настоящий психологический триллер. Нереально богатый бизнесмен Джон Дюпон, страдающего шизофренией и манией преследования, берется тренировать в своем особняке олимпийского чемпиона по борьбе Марка Шульца, который завидует более успешному брату. Банальная спортивная драма постепенно превращается в параноидальный триллер с кровью.

Правдивая история, лежащая в основе фильма, вызывает вопрос: «Да как такое вообще могло произойти?!» В главных ролях здесь Стив Карелл («Офис», «40-летний девственник») и Ченинг Татум («Мачо и ботан», «Супер Майк») – комики, которые рвут свое амплуа в клочья потрясающими серьезными работами. Оба получили номинации на «Золотой глобус» за лучшие роли.

С кем смотреть: детям будет скучно, но всей остальной семье и друзьям точно зайдет.

9. «Середина 90-х», 2019

Маленький мальчик по имени Стиви из пригорода Лос-Анджелеса растет без отца, мать вечно на работе, а старший брат бьет его. Только компания отбитых скейтеров, которые матерятся нон-стоп, пьют и курят траву, принимает Стиви и дарит понимание и любовь.

Это режиссерский дебют Джоны Хилла – того смешного толстяка из «Суперперцев» и «Мачо и ботан». Джона рассказал о себе и детстве с такой любовью, что теплое чувство захлестывает тебя с каждым кадром. Музыка MTV 90-х, постеры Street Fighter и другая ностальгия, жесткие шутки и абсолютная естественность происходящего – здесь снялись непрофессиональные актеры и профессиональные скейтеры. Самый добрый фильм 2019-го. И саундтрек от Трента Резнора шикарный.

С кем смотреть: с пацанами – собери любимых друзей, кайфанете вместе.

8. «Гонка», 2013

История противостояния легенд «Формулы-1» Ники Лауды и Джеймса Ханта в 1976 году. Лауда – абсолютный фаворит и звезда чемпионата, а преследующий его Хант – наглый фрешмен, который любит клубы, наркоту и несложных женщин. Все переворачивает страшная авария, в которой один из героев едва не сгорает дотла.

Просто лучший фильм о «Формуле-1». Практически все, что в нем показано – кристальная правда. «Когда я увидел фильм в первый раз, я был впечатлен. Никаких голливудских изменений не было или же в измененном было лишь немного Голливуда. Все было очень аккуратно. И это оказалось для меня очень приятной неожиданностью», – рассказал после релиза Лауда.

С кем смотреть: с фанатами спортивных фильмов и гонок – девушкам вряд ли понравится что-то, кроме юного Криса Хемсфорта («Тор») в главной роли.

7. «Тоня против всех», 2017

Реальная история жизни фигуристки Тони Хардинг – абсолютной гопницы, которая взорвала самый женственный вид спорта в 90-х. Изначально неподъемную цель – победу на Олимпиаде – осложняют токсичная мать, идиот-муж и его наглухо отбитый друг, мнящий себя шпионом и киллером.

Фигурка – вид спорта на любителя. Но идиотизм героев превращает обычную спортивную драму в комедийный триллер с избиением соперниц, допросами в ФБР, стрельбой мужа и жены друг в друга и шикарным саундтреком. Самое удивительное – это все правда. Лучшая роль Марго Робби («Отряд самоубийц»).

С кем смотреть: с семьей, друзьями, девушкой и детьми постарше.

6. «Легенда №17», 2013

Молодой форвард ЦСКА проходит путь от игрока чебаркульской «Звезды» до лидера сборной СССР. На его пути встают бюрократы, жестокие испытания сурового тренера Тарасова, психологические игры канадских игроков и собственный характер.

Фильм, который прорубил путь для целого жанра русской спортивной драмы: без «Легенды №17» не было бы «Движения вверх» и «Льда» – самых кассовых русских фильмов в истории. Лучшая роль Данилы Козловского и шикарный перфоманс Олега Меньшикова.

С кем смотреть: всей семьей.

5. «Ford против Ferrari», 2019

Два потрясающе талантливых человека – Кэрролл Шэлби и Кен Майлз – должны за 90 дней создать с нуля спорткар для Ford, который побьет лучшую команду мира Ferrari в гонке «24 часа Ле-Мана». Им мешают жадные бюрократы из Ford, интриганы из Ferrari и собственные омерзительные характеры.

Возможно, самый красивый фильм о гонках, который оставляет после просмотра гигантское теплое чувство, как от просмотра «Побега из Шоушенка» или «Форреста Гампа». Мэтт Деймон ломает всех полностью мужественной игрой и подбородком, а Кристиан Бэйл снова адски похудел и тащит фильм еще выше.

С кем смотреть: фильм для друзей про друзей: берите пацанов, отцов и братьев – и бегом в кино, пока «Ford против Ferrari» еще в прокате. Это единственный фильм о гонках, который, скорее всего, не оттолкнет и девушек.

4. «Сенна», 2010

Единственная документалка в топе, которая рассказывает о карьере Айртона Сенны с появления в «Формуле-1» до ужасающей катастрофы на Гран-при Сан-Марино в 1994-м. Самый подробный рассказ о жизни и карьере легенды автогонок.

Вы больше нигде не найдете столько архивных записей с гонок и из личной жизни Сенны. Комментарии его близких дают полную картину о том, каким классным человеком был Айртон. Если вы еще сомневаетесь, вот простой факт: копеечная документалка о гонках заработала восемь миллионов долларов в прокате без голливудских звезд и спецэффектов.

С кем смотреть: с фанатами гонок и любителями качественного документального кино.

3. «Воин», 2011

Молодой боец возвращается домой после долго отсутствия и смерти матери и просит отца-бывшего алкоголика стать его тренером. Когда он попадает на крупный турнир, то узнает, что должен драться с братом, который после развода родителей остался с отцом. Фильм успешно маскируется под спортивную драму о смешанных боевых единоборствах, но на деле рассказывает мощнейшую историю примирения отцов и детей.

Три дополнительные причины для просмотра: 1) шикарные бои; 2) пресс Тома Харди; 3) гений из кино 80-х Ник Нолти («Мыс страха», «48 часов»).

С кем смотреть: это настолько мужской фильм, что даже у Хабиба не хватит тестостерона в крови, чтобы с ним сравниться.

2. «Боец», 2010

История боксера-неудачника, которого начинает тренировать и приводит к титулу чемпиона мира брат-кокаинщик. Это байопик реального боксера Микки Уорда, который перенес ужасную операцию на руке (ему пересаживали кости с таза), вырвался из тотальной нищеты и жуткой черновой работы.

Лучшая роль Марка Уолберга – актер лично продюсировал проект, в который не верила студия. Два года он специально занимался боксом, чтобы сниматься без дублеров – в ультрареалистичных боях Марк бьет и получает по-настоящему. Кроме того, он притащил в проект Кристиана Бэйла и Эми Адамс, которые взяли оскары за роли в «Бойце».

С кем смотреть: хоть это и мужская история, она может вдохновить на борьбу абсолютно любого человека.

1. «Человек, который изменил все», 2011

Упертый менеджер нищей бейсбольной команды из MLB лишается всех лидеров перед началом сезона. Чтобы сломать систему, в которой побеждают только богатые клубы, он нанимает аналитика-толстяка и с его помощью собирает команду из неудачников, которые в итоге идеально дополняют друг друга.

Это фильм о бейсболе, который пробирает до мурашек даже тех, кто не видел ни одной игры в этом виде спорта. «Человек, который изменил все» популяризировал спортивную аналитику даже в футболе: статьи всех авторов об xG на самом деле растут из этого фильма. При этом нас цепляет абсолютно человеческая история о том, как не сдаться, бороться и верить в себя, когда в тебя не верит никто. Один из лучших фильмов в карьерах Брэда Питта и Джоны Хилла. Шесть номинаций на «Оскар» говорят сами за себя.

С кем смотреть: с кем угодно – даже если человек ненавидит спорт. Скучно будет только маленьким детям.

В комментах пишите свои впечатления о спортивных фильмах 2010-х и советуйте кино, которое упустили мы.

Другие тексты о спорте и поп-культуре:

Фредди занимался боксом, теннисом и написал главный гимн спорта. Сегодня фильм о нем взял 4 «Оскара»

Сесть в тюрьму и снять идеальный фильм о боксе. Звезда «Трансформеров» владеет UFC и бесит Конора

Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке