Минувшая декада подарила нам множество незабываемых спортивных свершений и событий. Авторы Eurosport.ru вспомнили величественные, вдохновенные и запоминающиеся моменты этих лет. ЧМ-2018, золото Загитовой, победа России на МЧМ-2011. А что запомнилось за это время вам? Пишите в комментариях, ведь мы наверняка что-то упустили.

ЧМ в России – это эмоция длинной в месяц, которой никогда не было и теперь очень долго не будет. Эмоция, которая точно войдет в подборку главных событий не только десятилетия, но и 100-летия. Из-за атмосферы, организации, качества перфоманса и вопреки ожиданиям. Кто-то заливал в себя пиво в фан-зоне в Москве и радовался успехам даже сборной Ирана, кто-то гонял по России на поездах в компании бразильцев, французов и сенегальцев. Мы кайфовали от организации турнира, ловили нереальное удивление от красоты Саранска и других городов. Главное ощущение от турнира – прекрасный сон, который стал явью.

В 19 я ночами рубился в FIFA на iPad, а там самым крутым спринтером был Гарет Бэйл – соперники визжали от бессилия, когда валлиец удирал от защитников и расстреливал дальние углы. Любовь к виртуальному Бэйлу перенеслась и в реальную жизнь: я стал смотреть все его матчи, набил татуху на бицепсе (эскиз не слишком похож на Гарета) и купил пару джерси с фамилией супергероя.

Перед Евро-2016 я затирал всем, что Гарик (называю его только так) всех разорвет. Надо мной смеялись – говорили, что как всегда сломается в первом же матче. Вместо этого Бэйл дотащил Уэльс до полуфинала, а по пути прихлопнул Россию. Обожаю, когда чуваки, в которых не верил никто, кроме тебя, добиваются фантастического результата.

Даниил божил всего три-четыре месяца, но сделал это настолько искрометно, что по телу до сих пор бегут мурашки. Царь вернул стране интерес к теннису и стал супергероем, который прилетев на замену скисшим Марии Шараповой, Светлане Кузнецовой и другим.

Невероятно, как Медведев изменил восприятие тенниса. Фразы вроде «На этом турнире без вариантов» сменились на «Выиграет без напряжения». Корявый, но неповторимый стиль, эмоции и одновременно их отсутствие – в этом кайф его как спортсмена и своеобразное величие. Ну и успехи – финал «Шлема», два «Мастерса» и шесть титулов в сумме – резкий взлет и мгновенное превращение, словно вместо ракетки россиянин использовал волшебную палочку.

Если представить, что доклада Ричарда Макларена никогда не было, марафон в Сочи – вершина домашней Олимпиады. Лыжники не взяли ни одного золота, и оставался коньковый полтинник – гонка жизни для Александра Легкова, к которой он готовился четыре года.

Он давно знал, где атаковать – позже этот подъем на исходе круга назовут подъемом Легкова. Других сценариев не было: Саша прыжками рванул вперед, за ним – Вылегжанин и Черноусов. Втроем они оторвались от полусотни соперников. И их не догнали.

За прошедшие 10 лет Дэйна Уайт вывел промоушн на новый уровень. Банальные битвы шкафообразных дяденек без особой подводки сменились новым пониманием фразы «хлеба и зрелищ». Это было именно то что нужно – животные инстинкты победили, сделав из бойцов суперзвезд. От Брока Леснара, сбежавшего за денежками Винса Макмэна в WWE, до всесокрушающего Хабиба Нурмагомедова – эта декада имела слишком много легендарных личностей для MMA.

Символом бума UFC стал ирландец Конор Макгрегор. 13 секунд с Жозе Альдо, бред в виде боксирования с Флойдом Мэйуэзером, драка вселенского масштаба с Нурмагомедовым – это было его десятилетие. Три года назад промоушн продали за 4 млрд долларов, а теперь он заслуженно стоит еще больше.

Дзюба – самый противоречивый персонаж десятилетия – его неоднозначность уложилась в промежуток с ЧМ-2018 до декабрьского восстания болельщиков против несправедливости. В 2020-й Дзюба входит лучшим нападающим в истории сборной России с отставанием в шесть мячей от бомбардирского рекорда Александра Кержакова и обожанием болельщиков-кузьмичей.

Параллельно Артем будет свыкаться с несбывшейся мечтой об АПЛ (в 32 года уже поздно дергаться) и тотальной ненавистью активных фанатов всех клубов страны. Он стал лучшим и самым популярным футболистом России, но из человека, поднимающего футбол, он быстро стал лицом, из-за которого хочется выключить телевизор.

Отлично помню февральский вечер 2014-го. Я в 300 км от единственных зимних Игр в России, но даже не собирался на них. Вышел с работы после влета Финляндии в хоккейной 1/4 финала и думал, что мы продули всю Олимпиаду. Медалей не было, эндорфинов тоже.

За следующую неделю случились победы Аделины Сотниковой, Виктора Ана и Вика Уайлда, чудо Легкова, биатлона и бобслея. Мутко стал Медалием Леонтьевичем, страна выиграла ОИ – и по организации, и по золотым наградам. Еще никто не знал, что Олимпиада будет для нас последней с флагом, а спортсмены получат дисквалификацию за коктейль Родченкова. Счастье длиной в несколько недель, в котором Россия оказалась главной державой в мире.

Величие Алекса Фергюсона признали даже хейтеры – особенно в последние годы, когда шотландец обошел по титулам «Ливерпуль». «Юнайтед» Ферги выделялся стабильностью – команда не превосходила топ-соперников, но всегда держала уровень. Любое воспоминание об АПЛ до 2013-го ведет к сэру Алексу: он доминировал над Кевином Киганом, ругался с Арсеном Венгером, воевал с Жозе Моуринью, троллил Рафу Бенитеса. Практически ни одна чемпионская гонка не прошла без участия «красных дьяволов».

Фергюсон воспринимался как Йода или Гэндальф – персонаж, который не выходил на передний план, но всегда влиял на исход противостояния. Уход шотландца обозначил смену эпохи. Английский футбол не испортился, но точно изменился.

Конец декабря-начало января – особенное время в календаре благодаря молодежному чемпионату мира по хоккею. И вот уже девять лет болельщики, оценивая шансы сборной России, вспоминают Баффало-2011. В те праздничные дни даже самые великовозрастные циники поверили в сказку. В 1/4 финала команда Валерия Брагина горела финнам со счетом 1:3 за 3:41 до финальной сирены и победила 4:3 в овертайме.

Менее чем через сутки «красная машина» спаслась против шведов за 1:27 до сирены и победила по буллитам. Финал с Канадой, и еще более крутой камбэк после 0:3 в первых двух периодах. Игравший с травмой капитан Владимир Тарасенко помог вколотить пять шайб в третьем периоде и добыть если не самую важную, то самую красивую победу российского спорта.

Невыносимо трудно постоянно выходить на площадку и чувствовать бессилие. Стэн Вавринка обладал большим талантом, но много лет не мог бросить вызов большой четверке – Роджеру Федереру, Новаку Джоковичу, Энди Маррею и Рафе Надалю. Ради прорыва швейцарец пошел на большие жертвы – ушел из семьи, чтобы сосредоточиться только на теннисе, и встретил подходящего тренера Магнуса Нормана.

На пути к финалу-2014 в Мельбурне Стэн показал волшебную игру, но в решающей встрече его ждал Надаль, у которого швейцарец за 10 предыдущих матчей не взял ни сета! Вавринка поборол комплексы, заиграл вдохновенно и уничтожил испанца в четырех партиях. Этой победой Стэн подарил тонну эндорфинов и убедил других теннисистов, что бороться и верить в себя нужно при любых обстоятельствах. И это касается не только тенниса.

Теперь ваша очередь – какие события декады навсегда врезались в память? Обязательно пишите в комментариях.

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