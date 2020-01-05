Мбаппе свергнет Месси и Роналду, Карпин станет топом. А кто по-твоему будет доминировать в 20-х?

В конце прошлого года авторы и читатели Eurosport.ru выявили главных хедлайнеров последнего десятилетия. Теперь самое время определить тех, кто будет взрывать в 2020-х. Мбаппе? Циципас? Свечников? Кандидатур очень много, поэтому выбор был сложным.

С Карпиным «Спартак» дважды стал вторым в России, но атмосфера была абсолютно нездоровой. При Валере иностранцы дрались с русскими прямо в перерывах, он сам называл футболистов корягами, а в еврокубках москвичей казнили все подряд – от «Легии» до «Порту». После «Спартака» Карпин практиковался в Испании, объехал на автобусах всю ФНЛ, поработал экспертом и даже тренировал русских комментаторов – кстати, небезуспешно.

Постепенно он дорос до главного проекта в карьере – «Ростова». В этом клубе стабильно задерживают зарплаты, зато Валера там невероятно органичен: он подружился с игроками, превратился в крепкого тактика и под конец 2010-х похоронил «Спартак» в Москве – просто лучший. Самое парадоксальное, что пока у Карпина-коуча нет трофеев. Они придут в 2020-х: Валера уже достаточно прокачался, чтобы доминировать все следующее десятилетие.

Обладатель премии Golden Boy, чемпион и лучший молодой игрок ЧМ в России, лучший снайпер последнего чемпионат Франции. У Килиана Мбаппе за 21 год жизни и недолгую карьеру уже больше достижений, чем у многих достойных футболистов за весь путь. У Месси, Роналду, Неймара и других супертопов нет победы на ЧМ, а у Килиана она была к двадцати годам. А еще он раньше Лео и Криша наколотил 100 мячей на взрослом уровне и спокойно выносит людей, которые определили последние 15 лет в футболе, по статистике. Поэтому нет сомнений, что именно он подхватит знамя у Месси и Роналду.

Эра Федерера, Надаля и Джоковича подходит к концу и, несмотря на заявления Роджера про менее талантливую молодежь, следующее поколение уже не готово мириться с несменяемостью власти в туре. Вожаком в восстании машин новой сборки станет 21-летний Циципас. Мощный атлет с бешеными амбициями и игрой – ATP-тур соскучился по таким персонажам.

Кудряш бахнул каждого из топ-3 на пару с Тимом, а в главной битве года между Стефом и Домиником сильнее оказался именно грек. Та рубка была не только за корону Итогового турнира, но и за трон на ближайшие 10 лет.

Макгрегор запомнился пламенным трештоком и уходом в бизнес, а Нурмагомедов – винстрайком и медвежьей непобедимостью. Но новое десятилетие станет эпохой человека, который в прошлом году чуть не угодил в психушку. Тони Фергюсон, как и Хабиб, не проигрывает уже 12 боев подряд. Он регулярно получает премии за лучшие драки вечера и обладает уникальным стилем. 18 апреля 2020 года, бой между Тони и Хабибом – отправная точка для новой истории UFC, которую напишет американец с мексиканскими корнями по прозвищу Эль Кукуй.

В 20-е киберспорт, Dota 2 и CS:GO должны демаргинализироваться и стать полноценным видом спорта. Этому рынку не хватает только правильной подачи – что видеоигры развивают внимание и память, и что детям важно сидеть за компьютером, если они хотят в 20 лет заработать $1,7 млн, как RAMZES666.

Киберспорт – единственная сфера жизни, в которой Россия синхронизирована в развитии со всем миром. Не космос, балет и образование, а игрушечки-стрелялки, которые сейчас средневеково хейтят за насилие и жестокость. Это индустрия будущего, а в будущее возьмут не всех. Отличие дотеров от каждого из нас в том, что мы думаем, будто живем в настоящем. А на самом деле, в прошлом.

Форвард «МЮ» выделяется даже на фоне суперталантливой атаки «Юнайтед». Марсьяль реализует моменты, Джеймс прорывается мимо защитников, Гринвуд технично бьет с любых позиций, а Маркус хорош во всем и постоянно развивается. Его легко определить через отличия. Например, англичанин отметился в дебютной игре, как в 2009-м Федерико Македа (помните такого?), но в отличие от итальянца не сгинул в арендах благодаря мощному менталитету.

Рэшфорд – перерождение Роналду в «МЮ». Он забивает мячи-близнецы, показывает те же скиллы и постепенно обрастает мышцами. Пока Фло Перес умиляется голами Мбаппе, Рэшфорд разносит «Челси», «Ливерпуль» и «Ман Сити».

Лишь трое русских становились лучшими бомбардирами НХЛ (Овечкин, Малкин, Кучеров) и еще трое выбили 100 очков за сезон (Федоров, Могильный, Буре). Дело легенд продолжит Андрей Свечников. Уже в дебютном сезоне новый лидер «Каролины» показал не по возрасту зрелую игру. Подводила только результативность, но и эта недоработка к 19 (!) годам устранена. В Роли подобралась шикарная молодая команда, способная поставить лигу на колени в стиле «Чикаго» или «Питтсбурга» 10-х, а Андрей станет ее лидером. А еще ждем, когда шайбы в стиле лакросс официально будут названы именем Свечникова.

Правому защитнику «Ливерпуля» Александер-Арнольду потребовалось всего два сезона в составе «красных», чтобы войти в сборную АПЛ 2010-х по версии BBC в компании с Джеррардом, Агуэро, Азаром и Компани. На счету защитника 20 голевых передач в 2019 году – второй показатель в топ-5 после более профильного Де Брёйне. Неплохо, правда?

Клопп переосмыслил позицию фулбека в футболе. Точно неизвестно, сначала немец придумал концепцию, а потом подобрал под нее игроков, или сам Трент подсказал тренеру, что он больше, чем просто фланговый защитник. В прошлом году мы обсуждали, вручать ли «Золотой мяч» Алиссону и Ван Дейку, а в следующем их место займет великолепный Трент.

Теперь ваша очередь – кого вы считаете главным талантом, который заставит сердце бешено стучать в грядущем десятилетии? Пишите в комментариях.

Команда десятилетия по версии читателей Eurosport.ru. От крутости этой сборной кружится голова

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