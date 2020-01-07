Статистическая компания Gracenote опубликовала рейтинг лучших сборных по итогам чемпионатов мира по всем видам спорта в 2019 году.

На первом месте оказалась Россия. Атлеты из этой страны завоевали 136 золотых, 96 серебряных и 118 бронзовых медалей.

Всего русские спортсмены выиграли 350 наград. Получается, что из 3816 медалей Россия взяла более 9%. Всего база данных компании в 2019 году посчитала 1161 событие, в котором можно было стать чемпионом мира в олимпийском виде спорта.

Вторым в рейтинге Gracenote оказался Китай с 224 медалями, из которых 96 – золотые. Третьи – США. Американская сборная взяла больше наград, чем китайская (240), но уступила азиатам по медалям высшей пробы – 94.

Также в топ-10 попали Франция, Италия, Германия, Великобритания, Нидерланды, Япония и Австралия.

Россия пропустит летние Олимпийские игры в 2020 году и зимние в 2022-м, а также получила четырехлетний бан от ВАДА на выступление под своим флагом за допинговые махинации.

МОК уже объявил, что на Олимпиаду в Токио русские спортсмены попадут в нейтральном статусе, с индивидуальным допуском от организации и без определения «Олимпийские атлеты из России».

ЧМ в России и отстранение олимпийцев. А что запомнилось вам в 2010-х?

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