Getty Images

Ласицкене, Месси или Мэйуэзер? Выбирай главного героя прошедшего десятилетия

Ласицкене, Месси или Мэйуэзер? Выбирай главного героя прошедшего десятилетия
Eurosport

50 мин. назадОбновлено 45 мин. назад

Закрываем проводы декады.

Все праздники мы рассказывали про главных спортивных героев 2010-х. Пришло время сделать главный выбор и определить величайшего спортсмена минувшего десятилетия.

Тексты про лучших спортсменов декады:

Eurosport в инстаграме

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте