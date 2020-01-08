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Ласицкене, Месси или Мэйуэзер? Выбирай главного героя прошедшего десятилетия
Закрываем проводы декады.
Все праздники мы рассказывали про главных спортивных героев 2010-х. Пришло время сделать главный выбор и определить величайшего спортсмена минувшего десятилетия.
Тексты про лучших спортсменов декады:
- Месси и Роналду – лучшие спортсмены 10-х. Они сделали друг друга лучше и проиграли 1 «Золотой мяч»
- 15 «Шлемов», рекорд по победам и призовым. Джокович – лучший теннисист декады
- 7 «Больших хрустальных глобусов» и 5 золотых медалей ОИ. Фуркад – лучший биатлонист декады
- Болт – лучший легкоатлет декады. Он первым в истории порвал спринт на трех Олимпиадах подряд
- Гениальный трансфер в «Майами» и 3 чемпионства НБА. Леброн – лучший баскетболист декады
- Овечкин выиграл «Вашингтону» первый Кубок Стэнли. Теперь он гонится за Гретцки
- «Спортивный наркоман». В 2010-х Флойд Мэйуэзер установил рекорд 50-0 и заработал больше всех
- Хэмилтон – главный гонщик декады: он взял 5 титулов и мчится за легендарным рекордом Шумахера
- Грунтовый король и номер один – в 2010-х Надаль доминировал и планирует делать это дальше
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