На стыке весны и лета 2019 года в русскоязычных соцсетях завирусился мем «миллениалы придумали». Если коротко: люди, родившиеся в конце 80-х-начале 90-х, изобретали арт-центр «Сад/Огород» и подземный холодильник и с удивлением узнавали, что раньше то же самое называлось колхозом или погребом.

В середине 2010-х в Соединенных Штатах набрала популярность комбуча – ферментированный и подслащенный черный или зеленый чай со слабым содержанием алкоголя. Создатели получали напиток через добавление в заварку бактерий и дрожжей по рецепту из Манчжурии, области на северо-востоке Китая. Комбуча быстро превратилась в конкурента одновременно спортивным изотоникам, пиву и йогуртам, хотя в СССР ею поили бабушки непослушных внуков. Так миллениалы изобрели чайный гриб.

Помимо запоминающегося кисло-сладкого вкуса новые фанаты обнаружили исследования 2000 года и выяснили, что у комбучи масса полезных свойств. В тестах ученых аж 24 плюса: снижение уровня холестерина и артериального давления, улучшение функций печени, облегчение головных болей, профилактика диабета, укрепление иммунной системы и так далее. И все это вместе с легким алкогольным эффектом – пивная комбуча с 0,5% содержания спирта воспринимается как здоровая альтернатива собственно пиву за меньшие калории и отсутствие глютена.

Чайный гриб распробовали и спортсмены. После изматывающих тренировок, как известно, недостаточно одной лишь воды – тело теряет слишком много энергии и чистая H2O не восстанавливает силы в полной мере. Но вместо искусственно подслащенных спортивных напитков атлеты теперь используют как раз комбучу.

Кисло-сладкий чаек из банки – более естественный аналог синеватых жидкостей из бутылок, который лучше восполняет водно-электролитный баланс организма. «Комбуча помогает моему телу хорошо работать и правильно восстанавливаться, – сказала Девон Кросби-Хелмс, победительница марафона в Сан-Франциско-2012. – Это не тот напиток, который я пью случайно, – нет, принимаю ее каждый день, это важно для меня, как для спортсменки, и она мое секретное оружие».

Комбуча, чайный грибGetty Images

В 2014-м производители комбучи объединились в профсоюз, и в этом же году начался бурный промоушн всей индустрии. Тогда Coca-Cola щедро инвестировала в стартап Health-Ade, а в 2019-м прислала чек на 20 млн долларов уже компании, разросшейся до выпуска 120 тысяч бутылок чайного гриба в день. Их главный конкурент PepsiCo в 2016-м купил бренд KeVita за 200 миллионов баксов. «Мы нацелены на развитие инициатив по здоровому образу жизни наших потребителей и идем навстречу их меняющимся потребностям», – заявил вице-президент PepsiCo Крис Лэнсинг.

Если в 2014-м индустрию оценивали в $400 млн, то всего за шесть лет она разрослась до 1,8 миллиарда долларов, а к 2025-му эксперты прогнозируют почти 100-процентную капитализацию – до 3,5 млрд баксов. Производство чайного гриба из банки вашей бабули – официально самый быстрорастущий сегмент напитков в мире и не в последнюю очередь из-за влияния на атлетов. «Прогресс идет от инноваций, нового молодого и мультикультурного поколения потребителей и повышенного ажиотажа в спортивном сообществе», – согласен глава маркетингового отдела Health-Ade Джефф Рубинштейн.

Комбуча, чайный грибGetty Images

Клуб НФЛ «Сиэтл Сихоукс» обратил внимание на тренд еще в 2015-м и четыре года спустя сменил партнера на этом рынке – теперь официальным чайным грибом команды стал как раз Health-Ade. Сейчас напиток предлагают зрителям в кафетерии стадиона, а нутриционист «Сихоукс» заставляет футболистов переходить с газировки на комбучу. Что-то подобное есть и в НБА: «Портленд Блейзерс» выпустили выборочную линейку напитка с логотипом клуба и продавали ее во дворце спорта – вместе с бутербродами, содовой и другими закусками. В лаунж-зоне для баскетболистов на новой арене «Голден Стэйт Уорриорс» уже установили машину по приготовлению ферментированного чая. Считается, что подобного в Лиге пока нет ни у кого, но скоро будет у всех.

«Называем нашу пятерку Bucha Gang [аллюзия на хит рэпера Лил Пампа Gucci Gang]. Перед играми всегда берем чайный гриб или угощаем партнеров, если у кого-то нет», – поделилась волейболистка Алекс Уильямс. Их университетская команда U-Prep не проиграла ни матча за два сезона, а Алекс с четырьмя подругами (учатся вместе с шестого класса) создали целую атмосферу вокруг обычного напитка. «У нас самая здоровая команда», – смеется пасующая Мэди Фрибель.

«Комбуча – это йогурт XXI века, – придумала емкое сравнение соосновательница международного профсоюза производителей чайного гриба Ханна Крам. – Во времена наших родителей приходилось делать йогурт самостоятельно, ведь он не был коммерческим продуктом. Но затем люди узнали о его полезных свойствах и превратили йогурт в многомиллионную индустрию. И точно так же люди будут взрослеть и воспринимать комбучу как продукт из детства».

Планета уже стремится к здоровому образу жизни – меньше сахара, меньше вредной пищи, больше двигательной активности. Поэтому отказ от искусственных напитков в пользу натуральных кажется логичным. Даже если это всего лишь ребрендинг и грамотный промоушн страшного чайного гриба из советского детства.

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