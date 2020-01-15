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Колобков, Мутко и Голодец ушли в отставку вместе с Правительством РФ
Скоро будет сформирован новый кабинет министров.
Правительство России в полном составе ушло в отставку – об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев после послания Владимира Путина Федеральному собранию.
Информация появилась в распоряжении ТАСС. Функции министра спорта выполнял Павел Колобков, который сменил на посту Виталия Мутко. Мутко также лишился должности – он был замминистра по вопросам строительства и регионального развития.
Вместе с Колобковым и другими чиновниками не сможет продолжить работу Ольга Голодец – вице-премьер правительства РФ по вопросам культуры, спорта и туризма.
- Путин попросил правительство исполнять обязанности в полном объеме до формирования нового кабинета министров.
- Колобков занимал должность министра спорта России с 19 октября 2016 года.
Колобкова наградили орденом Александра Невского. Указ о награждении не публиковался на госпорталах
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