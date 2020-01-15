Министр спорта России Павел Колобков ушел в отставку – это главная спортивная новость дня, недели и, возможно, первого месяца 2020 года. В таком виде она выглядит неполноценно: следует уточнить, что не лично Колобков объявил о сложении полномочий, а премьер-министр Дмитрий Медведев озвучил решение Правительства в полном составе прекратить деятельность. Радикальные изменения последовали после послания Владимира Путина Федеральному собранию.

Нельзя сказать, что известие именно об отставке Колобкова очень радостное и долгожданное: по ощущениям он не та фигура нон-грата, которую нужно немедленно менять. Гораздо сильнее ждали отставки Виталия Мутко, а при Колобкове русский спорт находился в состоянии стагнации, пока медленно не прикатился к точке апогея: российского флага не было в Пхёнчхане-2018, не будет в Токио-2020, а после прений в CAS недалека полная изоляция триколора на крупных соревнованиях. Кстати, Мутко тоже уходит – после деятельности в министерстве спорта он трудился зампредом по вопросам строительства и регионального развития.

Как уход Колобкова повлияет на русский спорт?

Вряд ли положительно, но точно не отрицательно. Самое верное слово – никак, потому что послание Путина и финт Правительства заточены совсем не на спорт и не на его спасение. Президенту важно решить другие задачи, и это тема для общественно-политических медиа, а не спортивных.

Павел КолобковGetty Images

Владимир Владимирович говорил о горячем питании для школьников, изменении Конституции, материнском капитале и бедности населения – тонущий спорт он не упоминал. Это объяснимо, потому что спорт – всего лишь одна ячейка среди 21 министерства. Для большинства населения России считающие голы-очки-секунды спортивные болельщики кажутся гиками и фриками.

О спорте не задумывались, но уход Колобкова все равно пришелся кстати. К нему не было такого негативного отношения, как к предшественникам, но Павел Анатольевич все равно был классическим чиновником – выдавал сухие ответы релизного формата, когда земля под его ногами горела, и выражал уверенность, что делает все правильно. А после известия об отстранении русского флага его еще и наградили орденом Александра Невского.

Что делать новому министру спорта? И кто им станет?

Новая команда придет вовремя – исправить ситуацию еще можно. Конечно, не добиться участия в Токио с флагом – этого МОК и ВАДА не допустят ни при каких обстоятельствах – но как минимум разобраться с ВФЛА и поспособствовать поездке на Игры легкоатлетов во главе с Марией Ласицкене и Сергеем Шубенковым. Правда, это должен был сделать и Колобков. Потом новый министр должен откреститься от прежних методов и вести работу по полному очищению имени спортивной России от пятен допинга и бесчестья. Правда, это тоже релизные слова – непонятно, возможно ли такое в России.

До назначения нового кабмина прежний состав продолжит работу, а потом Путин назначит новое Правительство. Кто будет министром спорта, пока неизвестно, но в идеале нужна яркая личность с активной позицией, уже засветившая себя в околоспортивной общественной деятельности. Даже жаль, что Ласицкене еще соревнуется. Или это будет кто-то из спортсменов-депутатов?

«Я делал все правильно». Русский спорт на коленях, но министр уходит от ответов и ругается с Ганусом

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