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Шипулин, Аршавин, Лопырева – выбери идеального министра спорта
Ищем замену Павлу Колобкову. Серьезно и не очень.
15 января министр спорта Павел Колобков ушел в отставку вместе с остальным Правительством, и спортивная Россия ожидает имя чиновника, который поведет русский спорт по новому курсу.
Пока команда Колобкова продолжает работу, но вскоре Владимир Путин назовет его преемника. Мы тоже набросали кандидатуры и приглашаем вас проголосовать.
Уход Колобкова не просматривался заранее. У нового минспорта еще есть время улучшить ситуацию
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