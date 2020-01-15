15 января министр спорта Павел Колобков ушел в отставку вместе с остальным Правительством, и спортивная Россия ожидает имя чиновника, который поведет русский спорт по новому курсу.

Пока команда Колобкова продолжает работу, но вскоре Владимир Путин назовет его преемника. Мы тоже набросали кандидатуры и приглашаем вас проголосовать.

Уход Колобкова не просматривался заранее. У нового минспорта еще есть время улучшить ситуацию

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