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Шипулин, Аршавин, Лопырева – выбери идеального министра спорта

Шипулин, Аршавин, Лопырева – выбери идеального министра спорта
Eurosport

53 мин. назадОбновлено 52 мин. назад

Ищем замену Павлу Колобкову. Серьезно и не очень.

15 января министр спорта Павел Колобков ушел в отставку вместе с остальным Правительством, и спортивная Россия ожидает имя чиновника, который поведет русский спорт по новому курсу.

Пока команда Колобкова продолжает работу, но вскоре Владимир Путин назовет его преемника. Мы тоже набросали кандидатуры и приглашаем вас проголосовать.

Уход Колобкова не просматривался заранее. У нового минспорта еще есть время улучшить ситуацию

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