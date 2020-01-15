Когда в феврале 2018 года Сергей Галицкий продал «Магнит», ко входу в главный офис компании пришли примерно 6000 сотрудников. После ожидаемых аплодисментов заговорил стоящий у двери высокий человек в сером костюме, без которого у всей этой гигантской толпы не было бы работы.

«Я хочу, чтобы вы завтра вышли на работу и показали ту агрессию, которая нам всегда была свойственна, – сбивчиво, но пылко сказал Галицкий. – И я благодарен ВТБ, что они позволили ребятам из Краснодара возглавить компанию. Но самое важное: мы должны двигаться дальше. Я уже взрослый человек и должен уйти, и должны прийти более амбициозные и молодые». Отрывистое «Спасибо» стало сигналом к новым овациям создателю свежего облика Краснодара и большой ритейловой сети. Именно в таком порядке.

Это была почти предвыборная речь, в которой четко видны все плюсы Сергея. Для него важен каждодневный труд – не только подчиненных, но и свой собственный. Для него важно развитие. Важна децентрализация бизнеса и прогресс провинции с отдельными регионами (миллиардер сам живет в Краснодаре и отказывается от переезда в Москву). Важна преемственность и отсутствие стагнации на одном месте.

Не этого ли мы ждем от федерального министра, если не рассматривать позиции двумя ступеньками выше? Ведь очень тяжело и одновременно легко вспомнить хорошие дела каждого из предыдущих руководителей русского спорта, как бы ни называлось их ведомство.

Павел Колобков почти разгреб беду с допингом и признал доклад Макларена, но не проследил за московской лабораторией. Виталий Мутко получил никнейм «Медалий Леонтьевич» за триумф в Сочи-2014 и стал в глазах народа виноватым за коктейль Родченкова. При Вячеславе Фетисове Россия надежно доедала советское наследие с новыми нефтяными деньгами и продвигалась в международные спортивные организации. Другие имена (Рожков, Иванюженков, Тарпищев) остались еще глубже в исторических справках.

Владелец ФК «Краснодар» Сергей ГалицкийFrom Official Website

Все это – известные случаи поддержки профессионального спорта на государственные деньги. Сергей Галицкий – самый известный человек, который построил 30 крытых футбольных манежей для детей и академию, от которой в восторге Фабио Капелло и сборная Испании. Возможно, это даже единственный русский, который что-то делает не только для спорта высоких достижений, но для атлетов U-14, U-12, U-10 и даже U-6. Не раздает паспорта брошенным легионерам для прикрытия неработающей системы перед домашней Олимпиадой, а делает лучше сам дом. Чтобы иностранцы приезжали в Россию не за деньги, а по любви.

Галицкий во всех интервью про футбол, которых стало так мало после разочарования Сергея в силе твиттера, говорит плюс-минус одно: нужна подготовка кадров, нужно заботиться о будущем уже сейчас, пока не стало поздно. Известный тезис про 11 воспитанников «Краснодара», превратившийся в мем, а затем и в спор с Леонидом Слуцким на ящик вина, тоже пошел от уверенности бизнесмена в правоте собственной позиции – что без будущего не будет и настоящего.

Владелец ФК «Краснодар» Сергей ГалицкийFrom Official Website

О комариных зарплатах детских тренеров, ежедневно заваленной системе подготовки и бездонных взятках в спортшколах в первую очередь вспоминают при каждом провале на Олимпиаде. Но сейчас примерно эти же люди почему-то раздумывают над кандидатурой человека, который минимум 11 лет постулирует развитие маленьких и больших ДЮСШ как главную ценность и единственно верную скрепу русского спорта на долгие годы вперед. Раздумывают – в смысле, еще почему-то думают, а не назначают сиюсекундно, с двух «да». Одного от самого Галицкого, другого – от Самого.

Очень просто закончить перечисление плюсов краснодарца фразой «кошелек на ножках». У России уже был Михаил Прохоров, который шесть лет вкачивал деньги в биатлон. Условный Антон Шипулин назвал его лучшим президентом СБР, но почему-то не сказал, что после олигарха осталось куча допинговых дел, отстранений и скандалов. И больше о стреляющих лыжниках Прохоров никогда не вспоминал. Наверное, это не лучший путь – просто завалить спорт гигантскими деньгами, роскошными условиями и надежными связями.

Галицкий продвигает собственную и практически параллельную государственной стратегию. Ведь власть губами сомнительных спикеров только заявляет, что заботится о детях, – что в спорте, что в жизни, – и чаще всего не делает для этого ровным счетом ничего. Владелец «Краснодара» каждый раз упорно гнет свое и строит прекрасную, но маленькую Россию будущего поверх тусклой, но большой России прошлого.

Владелец ФК «Краснодар» Сергей Галицкий перед открытием стадиона, 9 октября 2016 годаGetty Images

На одной седьмой части суши спорт с латанием фасадов и разрушением фундаментов уже достиг дна и обрел репутацию империи зла по версии ВАДА. Может быть, пора посмотреть вокруг и взять курс в другом направлении? Например, в том, к которому подталкивал сотрудников Галицкий на крыльце главного офиса «Магнита», – постоянный прогресс, каждодневный труд, децентрализация, развитие регионов, сменяемость власти.

Наверняка Сергей может повторить эти пункты на газоне прекрасного футбольного стадиона. Или на благоустроенной территории до невозможности красивого парка. Или за партией в шахматы в молодежной академии «Краснодара». Но лучше бы ему проговорить эти тезисы в скромном московском здании на улице Казакова. С портфелем министра спорта и пониманием, как именно он сделает русский спорт лучше.

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