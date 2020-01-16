Глава РУСАДА Юрий Ганус прокомментировал отставку министра спорта Павла Колобкова. О прекращении полномочий Правительства РФ заявил Дмитрий Медведев.

«Скажу так: у меня нет ничего личного к Павлу Анатольевичу Колобкову. Я всегда подхожу профессионально, не перехожу на личности. Колобков – выдающийся спортсмен, за это я его уважаю. Но с точки зрения некоторых вопросов… Связанных, например, с легкой атлетикой… У нас были разные мнения, и время подтвердило мою правоту.

Колобков потерял время, защищая Шляхтина. В результате где Шляхтин? И где легкая атлетика? Вместо того чтобы сотрудничать в расследованиях, были попытки что-то прятать. Это ведь невозможно! Нам нужны новые лидеры в спорте. Я смотрю со сдержанным оптимизмом. Не верю, что произойдет чудо. Но надеюсь. Другое дело, что проблемы в управлении спортом очень глубоки.

Примером эффективной работы, взаимодействия с антидопинговым агентством является Витольд Банька – новый президент ВАДА. Он был министром спорта и туризма Польши при двух кабинетах правительства. И он очень эффективно работал, понимал суть работы и поддерживал деятельность польского антидопингового агентства. И поэтому его избрали на новый пост. И я искренне надеюсь, что появятся новые лица во главе российского спорта, которые будут не просто декларировать, а проведут реальные изменения в спорте. Ведь так дальше жить в спорте нельзя!» – цитирует 55-летнего Гануса «Спорт день за днем».

При Ганусе РУСАДА вернули статус соответствия, но затем лишили вновь из-за редактирования базы данных московской антидопинговой лаборатории.

Российским спортсменам на четыре года запретили выступать на крупных соревнованиях под национальным флагом.

Уход Колобкова не просматривался заранее. У нового минспорта еще есть время улучшить ситуацию

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