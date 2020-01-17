Eurosport
Русская девушка радует зрителей безумными стримами. В ее инстаграме сотни образов игровых персонажей
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Анна «Ормели» Молева – девушка-стример из России. Она выделяется тем, что в ее инстаграме можно найти косплеи, кажется, на любого игрового персонажа.
Наблюдать за нею очень увлекательно – девушка с такой яркой внешностью достойна внимания.
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