Исинбаева и Роднина перепишут Конституцию. Почему именно они и откуда столько спортсменов в политике

15 января 2020-го Владимир Путин распорядился создать рабочую группу для внесения поправок в Конституцию. Изменения затронут процедуры назначения правительства и руководителей силовиков, коснутся правил президентского срока, превратят Госсовет в конституционный орган. А еще Совет Федерации сможет контролировать Конституционный и Верховный суды. В Конституции пропишут индексацию пенсий, минимальную зарплату и прочие тонкие и важные моменты.

В рабочую группу вошли три спортсмена: трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина, двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева и паралимпиец, двукратный чемпион мира по паракарате Сергей Бурлаков, у которых нет ни подходящего образования, ни опыта юридической деятельности.

Политолог Евгений Минченко в комментарии для «Ведомостей» сказал, что включение спортсменов и других знаменитостей в рабочую группу – «демонстрация широкой общественной дискуссии». Но демонстрация дискуссии и сама дискуссия – это разные вещи. Если бы Родниной, Исинбаевой и других не было, то список состоял бы из никому неизвестных фамилий. И эти ноунеймы (для 95% обывателей) должны переписывать Конституцию. По сути, включение популярных спортсменов в рабочую группу – рекламная кампания, суть которой повысить доверие людей к происходящему.

Елена ИсинбаеваEurosport

Похожая ситуация случилась осенью 2017-го перед выборами президента. Александр Овечкин объявил о создании общественного движения Putin Team, цель которого была в объединении знаменитостей для поддержки Путина на выборах. В нее вошли целая пачка топовых спортсменов наряду с певцами и актерами: Илья Ковальчук, Павел Буре, Борис Михайлов, Вячеслав Фетисов, Евгений Плющенко, Елена Исинбаева, Евгений Малкин, Сергей Карякин, Дмитрий Тарасов и другие. Однако газета «Ведомости» выяснила, что организатор движения не Овечкин, а PR-агентство «ИМА», живущее на бюджетные деньги Москвы.

Зачем спортсмены регулярно лезут в политику? Самый короткий и циничный ответ: практический любой атлет в России продает душу государству в обмен на карьеру. Система спорта в стране (как и государственного управления в целом) до сих пор состоит из рудиментов СССР. Подавляющее большинство детских спортивных школ и спорт высоких достижений существуют на деньги от министерства спорта, региональные бюджеты или связаны с близкими к власти олигархами. Например, Алишер Усманов – президент Международной федерации фехтования и председатель Федерации фехтования России, а Михаил Прохоров был президентом Союза биатлонистов России с 2008-го по 2014-й.

Конечно, существуют и частные спортивные школы, но занятия в них доступны очень узкой прослойке население из-за дороговизны. По словам Татьяны Тарасовой, семь-восемь лет занятий фигурным катанием обойдутся родителям в 150 тысяч долларов или 9,3 млн рублей. Средняя годовая зарплата в России в 2019-м составила 454 тысячи рублей (чуть больше трех миллионов рублей за семь лет).

С детских лет и до конца карьеры атлеты развиваются за государственный счет. Зарплаты тренеров, сборы, питание, все документы – этим занимается государство, а спортсмен только тренируется, выходит на площадку и показывает результат. Атлеты в России – это бюджетники. То же самое касается театра и кино. Спортивная карьера в России – это изначально политика, а переход на чиновничьи должности – просто следующая ступень. Ты можешь уехать в НХЛ и заработать там, но никогда не забывай, за чей счет ты дорос до лучшей лиги мира.

Владимир Путин и Александр ОвечкинGetty Images

Только в Государственной Думе сейчас 17 бывших атлетов: биатлонисты Владимир Драчев, Сергей Чепиков, Антон Шипулин, борцы Александр Карелин, Бувайсар Сайтиев, Артур Таймазов, хоккеисты Вячеслав Фетисов и Александр Третьяк, боксеры Николай Валуев и Дмитрий Пирог, фигуристка Ирина Роднина, бобслеист Алексей Воевода, конькобежка Светлана Журова, футболист Валерий Газзаев, шахматист Анатолий Карпов, представитель пятиборья Дмитрий Сватковский и игрок в водное поло Ирек Зиннуров.

Такая спайка спорта с государством на всех уровнях редко встречается в развитых странах. Например, в США вообще нет министерства спорта. Массовый спорт там – дело местных общин, меценатов, школ и университетов. А спорт высоких достижений – ветвь шоу-бизнеса. Карьеры атлетов здесь начинаются в общеобразовательных школах, продолжаются в колледжах и университетах, а затем переходят в частные профессиональные клубы. Каждое учебное заведение располагает спортивными объектами – бассейном, полем, манежем.

Все вузы (более 1,5 тысяч) объединены в негосударственную Национальную атлетическую ассоциацию колледжей (NCAA). Изначальная независимость и автономность каждого штата превратила студенческие соревнования в захватывающее зрелище: 81% дохода организации – это продажа телеправ и маркетинг. В 2017-м NCAA отчиталась о доходе в миллиард долларов. Эта сумма равняется всему бюджету министерства спорта России в тот же год. 96% заработка NCAA уходит обратно университетам на покрытие спортивных стипендий, инвентарь, строительство новых объектов. Параллельно со спортивной карьерой атлеты получают образование, а с началом профессиональной карьеры ищут спонсоров, чтобы развиваться дальше – то есть к концу карьеры у них нет необходимости идти во власть, ведь они самодостаточные обученные бизнесмены.

При этом олимпийским спортом тоже занимается общественная организация Национальный олимпийский комитет, который живет без госбюджета – на деньги от продажи телеправ (7,75 млрд долларов до 2032 года) и пожертвования меценатов. Средства уходят на три центра олимпийской подготовки и еще 16 спортивных объектов, а также на поддержку олимпийцев и паралимпийцев (10% бюджета).

В Китае существует аналог министерства спорта, но оно вкладывается исключительно в массовый и детский спорт и подготовку олимпийцев: для этого регулярно проводятся пять спартакиад – всекитайская, крестьянская, универсиада, паралимпиада и спартакиада нацменьшинств. В 1995 году здесь составили программу всенародного укрепления здоровья, по которой через 15 лет 60% населения вовлекались в соревнования и занимались физкультурой. Ежегодно на эти цели выделялось 200 миллионов долларов. Сейчас число стадионов в стране достигает 900 тысяч, в среднем на каждые 10 тысяч населения приходится до семь арен.

Профессиональный спорт отдали на откуп бизнесу. В 2014 году Китай принял закон, по которому налог на прибыль для корпораций, финансирующих спорт и культуру, снижается с 25% до 15%. А для самых активных – до 3%. После этого в страну повалили знаменитые спортсмены и тренеры со всего мира. Для сравнения – в чемпионате России по футболу только шесть клубов можно считать относительно частными, остальные живут за счет региональных бюджетов.

Спортсмены в России выступают для пиара государства от начала до конца карьеры и даже после. Включение Ирины Родниной, Елены Исинбаевой и других знаменитостей в рабочую группу по изменению Конституции – одна из таких рекламных акций.

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