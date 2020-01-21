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Школа из Крыма получит второй комплект спортивного инвентаря от BingoBoom
Заявки принимаются на сайте BingoBoom в разделе «Благотворительность».
Общеобразовательная школа Крыма получит спортивное оборудование по итогам федеральной благотворительной программы букмекерской компании BingoBoom в январе. Партнеры проекта являются – Российская федерация баскетбола, Всероссийская федерация волейбола, генеральный информационный партнер – телеканал Eurosport.
По итогам декабря комплект из футбольных, баскетбольных и волейбольных мячей, а также насосов, матов, сеток, колец и другого спортивного оборудования отправится в Крым в МБОУ «Школа №11».
Для участия необходимо подать заявку на сайте БК БингоБум в разделе «Благотворительность», где нужно указать регион, город, номер учреждения, количество учащихся и приложить фотографии спортивного зала. Раз в месяц будет определяться школа, которой букмекерская компания подарит комплект спортивного оборудования.
- Результаты января будут объявлены до 14 февраля.
- Срок действия программы – до августа 2021 года.
- Полные правила участия указаны на сайте bingoboom.ru/charity.