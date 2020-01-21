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Путин назначил нового министра спорта РФ

Путин назначил нового министра спорта РФ
Eurosport

24 мин. назад

Павел Колобков сложил полномочия.

Президент России Владимир Путин назначил Олега Матыцина министром спорта РФ, сообщает пресс-служба Кремля.

«Президент Российской Федерации Владимир Путин назначил Матыцина Олега Васильевича министром спорта Российской Федерации», – говорится в сообщении.

  • В должности главы Минспорта Матыцин сменил Павла Колобкова.
  • Матыцин – бывший ректор Российского государственного университета физической культуры спорта молодежи и туризма.

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