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Путин назначил нового министра спорта РФ
Павел Колобков сложил полномочия.
Президент России Владимир Путин назначил Олега Матыцина министром спорта РФ, сообщает пресс-служба Кремля.
«Президент Российской Федерации Владимир Путин назначил Матыцина Олега Васильевича министром спорта Российской Федерации», – говорится в сообщении.
- В должности главы Минспорта Матыцин сменил Павла Колобкова.
- Матыцин – бывший ректор Российского государственного университета физической культуры спорта молодежи и туризма.
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