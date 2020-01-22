21 января в России официально появилось новое правительство. За несколько дней до этого ходили упорные слухи, что министерство спорта расформируют – проходила информация, что всех сотрудников ведомства заставили написать заявления об уходе. Но структурных преобразований не случилось, зато русский спорт получил двух новых руководителей – вице-премьера по вопросам спорта Дмитрия Чернышенко и министра спорта Олега Матицына.

Чернышенко идеально организовал Олимпиаду и развернул КХЛ от Европы

Триумфальное проведение домашней сочинской Олимпиады (пробирки и дырки в стене сейчас оставим в стороне) – пока что главная строчка в резюме нового вице-премьера. По организации Игр не было никаких нареканий, хотя сложностей хватало – и специфическое территориальное положение (кластеры в горах и на берегу моря – по сути в субтропиках), и опоздания по срокам сдачи объекта. На конец марта 2014-го четы Степановых и Григория Родченкова в спортивной историографии еще не существует – Чернышенко получил орден «За заслуги перед Отечеством» II степени и через полгода возглавил Континентальную хоккейную лигу (почти сразу еще и «Газпром-медиа»).

Путин и ЧернышенкоGetty Images

КХЛ на момент прихода Чернышенко – возможно, лучшая спортивная лига России, которая имеет амбициозные планы по экспансии в Европу. Спустя пять лет лига окончательно превратилась во внутрироссийское соревнование с небольшими европейскими придатками. «Слован» и «Медвешчак» КХЛ покинули, периодически подвисает вопрос о присутствии рижского и минского «Динамо». За время правления Дмитрия Николаевича в лигу вошел лишь один иностранный клуб – китайский «Куньлунь».

Спорный по спортивной составляющей проект совпал с разворотом политического курса страны, поэтому «Ред Стар» прощается и крайне низкая посещаемость, и отсутствие китайских игроков – первоначально команда создавалась для развития китайского хоккея под пекинскую Олимпиаду. По-настоящему европейскую повестку отбивает только «Йокерит» – и то инвестициями Геннадия Тимченко.

Еще одна примета времени Чернышенко – абсолютный диктат интересов сборной над клубными. Это повелось еще до Чернышенко – еще бы, если лигу по сути создает президент страны, но именно при втором президенте лиги главенство национальной команды достигло максимума. Шла речь даже о создании базового клуба для сборной – идею Чернышенко поддержал лично, правда формально она так и не исполнилась. Неформально: на Олимпиаду приехали всего четыре хоккеиста не из СКА или ЦСКА.

При этом нельзя сказать, что годы руководства КХЛ прошли без положительных сдвигов. Лига наконец-то стала отчислять клубам деньги с продажи телеправ, да и вообще старалась хоть как-то подходить к функционированию с точки зрения бизнеса. Рейтинг эффективности клубов похоронил новокузнецкий «Металлург», «Ладу» и «Югру» – при всей спорности решения команды откровенно не тянули уровень лиги. Финансовый фэйр-плей, жесткий потолок зарплат, ужесточение требований к технической оснащенности арен – все это тоже заслуга Чернышенко.

Ну и очевидно, что в ближайшие годы у КХЛ все будет неплохо. С таким-то заступником наверху.

Что известно о новом министре спорта Матыцине?

Олег Матыцин – человек менее медийный. Заслуженный тренер России (занимался настольным теннисом), прошел всю карьерную лестницу в РГУФКе – Российском государственном университете физической культуры – от аспиранта до ректора, а затем и президента ВУЗа. Параллельно он делал карьеру в студенческом спорте – начав с руководства российским студенческим спортом он уже через шесть лет стал первым вице-президентом Международной федерации университетского спорта, а 2015 года Матыцин ее возглавил. Кстати, новый министр спорта уже заявил, что не планирует оставлять прежнюю должность.

Олег МатицынGetty Images

Именно при нем Россия раз за разом выигрывала Универсиады усилиями молодых членов сборной России, еще числившихся студентами (например, Ковтун и Самарин на последней зимней Универсиаде). При русском президенте федерация Россия получила и летнюю Универсиаду в Екатеринбурге-2023.

Важно: Матицын – один из очень немногих русских функционеров, которые остались в топ-менеджменте международных федераций после многочисленных допинг-скандалов. Скорее всего, это было одним из аргументов для наделения 55-летнего чиновника министерским портфелем.

Что все это значит для русского спорта?

Выстраивать систему, очевидно, придется заново – российский спорт, по крайней мере в репутационном плане, сейчас лежит в руинах. Уверенности, что новые руководители с этим справятся, естественно нет, но на бумаге тандем выглядит интересно. Чернышенко имеет опыт как масштабных проектов, так и руководства большими корпоративными структурами с каким-никаким внедрением туда бизнес-подходов – для начисто бюджетозависимого русского спорта это уже большой вызов.

Матицын же, очевидно, будет отвечать за взаимодействие с международными организациями (ВАДА, МОК итд) – новый министр спорта никак не фигурирует в докладе Макларена и отчете Родченкова и вообще занимается новым поколением спортсменов.

Русский спорт сейчас лежит на такой глубине, что хуже уже не будет.

Галицкий – идеальный министр спорта. У него есть внятная концепция, которая вытащит Россию со дна

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме