Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) временно приостановило работу московской антидопинговой лаборатории, сообщает РИА «Новости».

Теперь лаборатории запрещается выполнять какую-либо работу по анализу образцов крови, связанных с программой биологического паспорта спортсмена. Решение ВАДА останется в силе до дисциплинарного разбирательства.

Напомним, 9 декабря 2019 года исполком ВАДА единогласно отстранил российских спортсменов от участия в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры, на четыре года. При этом отмечалось, что «чистые» спортсмены из России смогут выступать в нейтральном статусе при соблюдении определенных условий. Кроме того, Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было признано не соответствующим всемирному антидопинговому кодексу.

Общее собрание членов РУСАДА приняло рекомендации наблюдательного совета агентства не соглашаться с решением исполкома ВАДА. ВАДА после получения уведомления от РУСАДА о несогласии с решением исполкома обратилось в Спортивный арбитражный суд (CAS).

В качестве третьих сторон в деле примут участие МОК, Международный паралимпийский комитет (IPC), Олимпийский и Паралимпийский комитеты России (ОКР и ПКР), Международная федерация хоккея (IIHF), Федерация хоккея России, Федерация санного спорта России и Федерация керлинга России.

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