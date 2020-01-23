Власти Китая отменили все спортивные состязания как минимум до апреля из-за риска распространения нового коронавируса. Об этом стало известно из сообщения федерации автомобильного и мотоциклетного спорта КНР об отмене ралли в Чанбайшане.

«В рамках работы по профилактике и контролю эпидемии нового типа коронавируса, в соответствии с указанием Главного государственного управления по делам спорта о «Приостановке всех спортивных соревнований до апреля месяца», оргкомитет принял решение временно отменить проведение автомобильного ралли в Чанбайшане, запланированного на 12-14 февраля», – приводит отрывок сообщения РИА «Новости».

На данный момент число заболевших в Китае достигло 571 человек, 17 погибли.

Случаи заболевания выявлены в том числе в Гонконге, США, Японии, Южной Корее и в Таиланде.

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