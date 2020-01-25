В интернете завирусилось видео необычного забега – спортсмены на оборудованной площадке преодолевают различные препятствия и пытаются догнать друг друга. Это не похоже на традиционный легкоатлетический бег с барьерами или стипль-чез: ребята перепрыгивают через ограждения, больше напоминающие столы и скамейки.

Незатейливое соревнование собирает миллионы просмотров на ютьюбе и даже объединено в специальный промоушн – World Chase Tag (WCT). В турнирах участвуют спортсмены со всего мира, лига проводит международные соревнования. Особой популярностью этот спорт пользуется в США, Великобритании, Франции, Германии и Японии.

Идея появилась у братьев Кристиана и Дэмьена Дево, когда Кристиан гонялся с сыном Орландо на заднем дворе дома. Мужчины решили разработать единые правила, чтобы догонялки стали более упорядоченными. После нескольких тестов площадь площадки составила 144 квадратных метра (12 на 12) – сейчас это официальный стандарт для международных соревнований.

Сами препятствия могут располагаться в разном порядке – зависит от уровня сложности трассы. Какой-то используется на профессиональных турнирах, другие – на любительских и детских забегах.

Турниры WCT проводятся по всему миру, суммарно ивенты посмотрели более 350 миллионов человек. Их транслировали такие тв-магнаты, как ESPN, BBC, NBC, Fuji TV, NHK и Fox Sports.

Правила

У WCT есть прописанные правила. Самый поулярный формат – командный: за каждую из двух команд можно заявить не более пяти человек. Каждый матч состоит из заранее определенного числа гонок (обычно 12-16). Каждый забег длится 20 секунд: участник из первой команды выходит в роли преследователя, другой – убегающего.

Спортсмен-победитель остается на площадке в той же роли, а другая команда проводит замену. За победу в забеге команде присуждается одно очко, соответственно, коллектив, набравший большее количество очков, выигрывает матч. Это если вкратце – на самом деле есть разные форматы и даже специальный термин-лист.

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