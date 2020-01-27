Осенью 2009-го великий Флойд Мэйуэзер-младший, словно былинный богатырь, впервые за два года встал с печи и отправился на рубку с дерзким Хуаном Мануэлем Маркесом. Мексиканец пригрозил непобедимому чемпиону нокаутом, на что Флойд отреагировал хлестким троллингом – перед началом пресс-конференции он вручил сопернику прозрачную бутылку с желтой жидкостью. Намек более чем понятный, ведь Маркес на протяжении всей карьеры увлекался уринотерапией.

Хуан выстоял все 12 раундов, но победу единогласным решением судей все же присудили Флойду. Мексиканец был уверен, что именно уринотерапия помогла ему продержаться весь бой и не чувствовать усталости даже в последних раундах. «Моя моча как лекарство, потому что в ней много витаминов», – бубнил Маркес. Спустя два года Хуан отказался от употребления мочи – он никак не мог сбросить вес перед очередным боем, и послушался совета доктора.

Флойд Мэйуэзер-младший против Хуана Мануэля МаркесаGetty Images

Переливание крови, инъекции экстракта из гребня петуха, втирание конской плаценты в поврежденные участки тела, облучение крови ультрафиолетом и употребление рассола для увеличения выносливости – вот небольшой список проб и ошибок лучших атлетов планеты ради максимальных результатов и быстрого исцеления от травм. Уринотерапия занимает в этом списке особенное место, потому что ее популярность никогда не падает.

Бразильский чемпион UFC в полутяжелом весе Лиото Мачида пьет мочу с десяти лет, переняв этот способ восстановления организма от отца Ёшизо, который родом из Японии. Во время Второй мировой войны он провел несколько лет в окопах – из-за отсутствия медикаментов японские солдаты пили мочу как лекарство против всех болезней, и Мачида-старший проникся этим методом. «Когда вы пьете мочу по утрам, это помогает вашему организму проснуться и очищает систему от шлаков», – убежден Ёшизо.

В день боя Лиото пил мочу дважды – утром и за полчаса до боя. Боец утверждает, что это значительно увеличивало его выносливость. Мачида убедил в особенной силе мочи другого чемпиона ММА Фабрицио Вердума. Парень употреблял «Напиток чемпионов», как он сам его называл, две недели, но прекратил из-за расстройства кишечника.

Еще один боец ММА и адепт уринотерапии Люк Каммо считает, что употребление мочи помогает уравновесить собственную энергию ци с земной энергией. «Моча содержит минералы, гормоны и элементы, которые повышают уровень белка в организме. Это помогает вырабатывать правильную энергию», – утверждает атлет.

Уринотерапия не ограничивается только употреблением мочи. Легендарный бейсболист MLB Моисес Алу, шестикратный участник Матча всех звезд, признался, что мочился на руки для улучшения сцепления с мячом. Алу играл без перчаток, и некоторые игроки отказывали ему в рукопожатии. Другой известный питчер «Нью-Йорк Янкис» Керри Вуд использовал мочу в качестве лекарства – с ее помощью он вылечил мозоли на руках.

Бывший врач московского «Спартака» Лю Хуншен лечил проблемы с пищеварением детской мочой и мочой беременных и на одной из телепередач повторил фортель Геннадия Малахова – осушил на камеру стакан с желтой жидкостью. «В моче много гормонов, сердце вылечивает. В Китае людей лечат не только травами или животными. Даже камнями», – уверял лекарь, которого в 2017-м уволил из клуба Массимо Каррера. Сегодня в Китае насчитывается около 100 тысяч врачей, практикующих уринотерапию.

Употребление мочи имеет глубокие корни в различных культурах и религиях. В Коране пророк Мухаммад утверждает, что моча верблюда является целебной, а цитата из Библии гласит: «Пейте влагу из собственного сосуда». В 1978 году премьер-министр Индии Морарджи Десаиз заявил, что терапия мочи является единственным решением для миллионов индийцев, которые не могут позволить себе медицинское лечение.

Эксперименты с мочой очень популярны среди селебритис, которым важно продлить молодость и хорошо выглядеть. В прошлом году певица Мадонна вдохновилась книгой британского натуропата Джона Армстронга «Живая вода» и теперь ежедневно пьет мочу. 78-летняя актриса Сара Майлз успешно использует подобную практику последние 30 лет в качестве лекарства против аллергии.

Несмотря на то, что многие культуры веками поощряли потенциальную пользу и целебные свойства мочи, ученые скептически относятся к влиянию уринотерапии на организм человека. Моча на 95% состоит из воды, остальное – минералы, белки, витамины и антитела. «Для меня это все равно что выпить воды из океана, – недоумевает Джефф Джуллиан, профессор Нефрологической ассоциации Южного Денвера. – Это обезвоживает и приносит значительно больше вреда, чем пользы».

У уринотерапии и в самом деле есть положительный, но непродолжительный эффект. В моче содержатся кортикостероидные гормоны, называемые гормонами антистресса, которые избавляют от болей и дают чувство легкости. При длительном употреблении это влияние пропадает из-за увеличивающегося уровня шлака. Очевидно, что проще и полезнее съесть утром тарелку овсянки и выпить стакан воды, а не утомлять себя поиском сомнительного плацебо.

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