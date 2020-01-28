Коронавирус в спорте: клуб КХЛ перенес домашние игры, в Китае отменили ивент к ОИ-2022

2020 год начался с масштабной эпидемии в Азии. Подтвержденные случаи обнаружения коронавируса уже есть в Таиланде, Австралии, Сингапуре, США, Японии, Малайзии, Южной Кореи, Франции, Вьетнаме, Камбодже, Канаде, Германии, Кот-Д'Ивуаре, Непале и Шри-Ланке – все заболевшие прилетели из Китая.

В Пекине отменили церемонию старта обратного отсчета до Олимпиады-2022

Несмотря на то, что до зимних Олимпийских игр в Китае еще два года, коронавирус вредит и ей. Оргкомитет Олимпиады отменил церемонию старта обратного отсчета до открытия Игр, которая должна была пройти на олимпийском стадионе «Птичье гнездо». «Да, никаких мегамероприятий. Вспышка вируса очень серьезная, мы не должны допускать никаких рисков», – сообщили в пресс-службе комитета, отметив при этом, что небольшое мероприятие внутри стадиона все еще возможно – об этом будет сообщено дополнительно.

КоронавирусGetty Images

Все турниры в Китае отменили до апреля

Пару дней назад Азиатская ассоциация легкой атлетики отменила континентальное первенство, которое должно было состояться в китайском Ханчжоу с 12 по 13 февраля: «Безопасность спортсменов и официальных лиц является нашим приоритетом. Мы стремимся ограничить возможность передачи смертельного вируса и защитить нашу семью и друзей из азиатской легкой атлетики».

Чуть раньше (4–8 февраля) в Дунгуане должен был пройти квалификационный олимпийский турнир по настольному теннису, но соревнование перенесли в казахстанскую столицу Нур-Султан. МОК также перенес олимпийский квалификационный турнир по боксу из Уханя, где началась вспышка вируса, в столицу Иордании Амман – на 3–11 марта.

Внутрикитайских соревнований не будет до весны. Главное государственное управление по вопросам спорта Китая приостановило проведение всех спортивных соревнований до апреля в связи с распространением нового коронавируса.

Не проработан вопрос и с участием китайских футбольных клубов в азиатской Лиге чемпионов. «Шанхай СИПГ» проведет матч квалификации против таиландского «Буринам Юнайтед» без зрителей.

В групповом этапе турнира должны сыграть «Бэйцзин Гоань», «Гуанчжоу Эвергранд» и «Шанхай Шеньхуа». По данным ESPN, в азиатской федерации рассматривается вариант, при котором первые три игры команды из Китая проведут в гостях – тогда матчи дома у них начнутся с апреля. Но никто не знает, удастся ли к тому моменту победить эпидемию.

«Куньлунь» – «Салават Юлаев»Twitter

Что насчет «Куньлуня» и других китайских клубов в ВХЛ?

Китайский клуб КХЛ перед родными болельщиками не сыграет – по крайней мере, до конца регулярного чемпионата. В феврале у «Куньлуня» стояло два домашний матча – с ЦСКА 6 февраля и рижским «Динамо» 24-го. Игру с армейцами КХЛ уже перенесла в Москву, с организацией матча против латвийского клуба уже пообещал помочь Новосибирск.

Дополнительная интрига заключается в том, что «Ред Стар» рвется в плей-офф – «Р-Спорт» сообщил, что рассматривается вариант с проведением всех игр на льду противника. Судя по посещаемости «Куньлуня» (в прошлом сезоне всего около двух с половиной тысяч) – не самый плохой вариант.

Команды из ВХЛ – ОЭРДЖИ, «Ценг Тоу» и КРС-БСУ остаток чемпионата проведут в России. По данным Алексея Шевченко, китайские игроки остались дома – на выезд отправились только легионеры и российские хоккеисты. Самая сложная ситуация в ОЭРДЖИ где объявили карантин – там заболела половина команды, правда, просто ли это ОРВИ или коронавирус, непонятно, остальным игрокам не рекомендуют выходить на улицу.

«Краснодар» отменил матч с клубом из города-эпицентра эпидемии

В последнем матче на сборе в испанской Марбелье «Краснодар» должен был сыграть с «Ухань Чжоэр» – да-да, командой из того самого города. За две недели до игры российский клуб убрал последний матч из расписания: «Расписание сборов составлялось задолго до их начала. Сейчас идет его коррекция».

Тонни Вилена, «Краснодар»Getty Images

Таким образом, «быки» на сборе проведут три матча: со шведским «Мальмё» (2 февраля), чешской «Викторией» и норвежским «Мьендаленом» (оба матча запланированы на 7 февраля).

Что вообще за коронавирус?

Вспышка пневмонии началась в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Причиной стал штамм коронавируса, который раньше у людей не находили. Подозрения падают на городской рынок морепродуктов: большой процент первых пациентов были или постоянными покупателями, или продавцами.

Вирус передается воздушно-капельным путем, причем даже в инкубационный период, когда нет никаких признаков заболевания – в этом его отличие от вспышки атипичной пневмонии 2003 года, когда погибло почти 800 человек. Первые признаки коронавируса 2019-nCoV схожи с симптомами гриппа, но болезнь может проявляться и нетипично. Помимо кашля и жара, у многих пациентов, госпитализированных с коронавирусом в Ухане, наблюдались тошнота, диарея, головная боль, общая слабость, а также проблемы с пищеварительной и нервной системами. В городе экстренно возводят новую больницу для инфицированных – ее обещают построить за 10 дней, а наблюдать за процессом можно в прямом эфире.

Пока Всемирная организация здравоохранения не считает вспышку пневмонии чрезвычайной ситуацией международного значения, хотя на вечер 27 января умерло 106 человек (за сутки 26, из них – 24 в провинции Хубэй, один – в Пекине, один – в провинции Хайнань). Всего зарегистрировано 4515 случаев заражения коронавирусом в 30 регионах страны, у 6973 человек имеются подозрения на вирус. Под наблюдением остаются 44 тысячи человек.

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