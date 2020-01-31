В Санкт-Петербурге начался демонтаж СКК – Спортивно-концертного комплекса «Петербургский», который располагается в южной части города возле Парка Победы. Вместо старого здания планируется построить многофункциональный комплекс, который станет пристанищем для СКА и крупнейшей ледовой ареной мира.

31 января возле здания появились подъемные краны, предназначенные для демонтажа кровли. Дата окончания работ пока не известна. Долгое время градозащитники отстаивали легендарный СКК, настаивая, что он должен сохраниться в первозданном виде как памятник советской архитектуры, но новая идея победила.

Чем известен СКК?

Для спорта – первым чемпионством «Зенита» в 1984 году. Золотой матч против харьковского «Металлиста» проходил 21 ноября, и за победой (4:1) наблюдали 25 тысяч зрителей – это больше, чем на «Петровском» и больше, чем СКК вмещал на момент начала реконструкции. В СКК забивали Владимир Казаченок, Юрий Герасимов и другие легенды олдскульного «Зенита».

Последний официальный матч петербургская команда провела в стенах СКК 1 апреля 1992 года. Позже ветераны «Зенита»-1984 сгоняли на легендарной арене выставочную игру. Еще СКК принимал душевнейшие розыгрыши мемориала Гранаткина и Кубка Содружества – на центральные матчи в январе-феврале даже приходил «Вираж» и разучивал новые заряды к следующему сезону.

Также СКК это концерты – до появления новых арен («Ледового», СИБУР-арены и т. д.) «Петербургский» был главной площадкой. Там проводились концерты разных исполнителей от Аллы Пугачевой и Хулио Иглесиаса до рок-коллективов Scorpions и «Кино». Последним 11 августа 2019 стало выступление Дженнифер Лопес, и уже тогда состояние здания было аварийным.

Почему его хотели сохранить?

Градозащитником казалось слишком важным культурное и спортивное наследие. Здание выполнено в стиле неоконструктивизма и напоминает московский «Олимпийский». По обе стороны центральной лестницы расположены скульптуры «Спорт» и «Искусство», и их отстояли – скульптуры будут сохранены.

СКК «Петербургский»Getty Images

В октябре 2019-го активисты даже созвали согласованный митинг в защиту СКК, но собрать удалось не больше 30-40 человек. Протестующие не добились и внесения здания в реестр архитектурных памятников.

Как выглядит новый проект?

Амбициозный проект представили журналистам в октябре 2018-го. Здание станет на пять метров выше и займет больше площади по диаметру – следовательно, вмещаемость увеличится до 21,5 тысяч человек. СКК расширится до восьми этажей, появится подземный паркинг. Третий ярус отведут зрителям с ограниченными возможностями, на четвертом и пятом этажах разместят скайбоксы.

Для посетителей откроют кафе и развлекательные зоны – это уже удалось отлично воплотить на «Газпром-арене». Сюрпризы ждут и журналистов, которые придут в СКК работать на мероприятиях: обещали, что для прессы выделят вместительную зону, где журналисты будут сидеть в гондолах.

Предположительно новый СКК станет крупнейшей ледовой ареной мира. Помимо домашних матчей СКА, здесь пройдет чемпионат мира 2023 года – конечно, в том случае, если ВАДА не наложит на турниры в России окончательное вето. Сюда же переедут из «Ледового» некоторые классные концерты.

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