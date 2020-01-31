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При демонтаже СКК «Петербургский» обвалилась крыша, под завалом погиб рабочий

При демонтаже СКК «Петербургский» обвалилась крыша, под завалом погиб рабочий
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1 час назадОбновлено 10 мин. назад

Тело мужчины уже найдено.

При демонтаже спортивно-концертного комплекса «Петербургский» произошла трагедия – кровля здания обвалилась, под завалами погиб один из рабочих.

По информации РИА «Новости», площадь обрушения составила 25-28 тысяч квадратных метров – это 80% площади всей крыши. Обвал случился по ходу демонтажа, обрушение попало на видео. На кадрах видно, что один из рабочих в этот момент находился на крыше. Он сделал попытку запрыгнуть в строительную люльку, но не успел.

Останки рабочего нашли спустя 2 часа после трагедии. Он был пристегнут к люльке тросом, но его перерезали падающие металлоконструкции.

  • На объекте до сегодняшнего дня работали 68 спасателей и 18 единиц техники.
  • По предварительным данным, обрушение произошло вследствие нарушения техники безопасности.

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