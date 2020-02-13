Тарасова обвинили в расизме, Салах вызван на Олимпиаду. Главные спортивные новости среды

Вечер среды

Тарасова обвинили в расизме

Организация «Футбол против расизма в Европе» (FARE) увидела в публикации экс-игрока «Локомотива» Дмитрия Тарасова в инстаграме проявление расизма. Тарасов выложил фото из барбершопа с парикмахером азиатской внешности и подписал кадр так: «Коронавирус».

Медведев и Хачанов завершили борьбу в Роттердаме

Хачанов во втором круге проиграл британцу Дэниелу Эвансу со счетом 6:4, 3:6, 4:6, Медведев уступил канадцу Вашеку Поспишилу в первом раунде (4:6, 3:6).

Салах может сыграть на Олимпиаде

Главный тренер сборной Египта U-23 Шавки Гариб сообщил, что игрок «Ливерпуля» Мохамед Салах получил вызов в сборную на Олимпиаду 2020 года. Футболист пока не принял окончательное решение.

Мохамед Салах, «Ливерпуль»Imago

«Интер» проиграл «Наполи» в первом полуфинальном матче Кубка Италии

Неаполитанцы победили на «Сан-Сиро» благодаря единственному голу Фабиана Руиса на 57-й минуте. Финалист определится во втором матче 5 марта.

Ночью

Нападающий «Бостона» Давид Пастрняк оформил хет-трик, возглавил снайперскую гонку и обошел Александра Овечкина.

«Манчестер Юнайтед» сменил отель на сборах в Марбелье из-за коронавируса – раньше в гостинице проживал китайский клуб Рафаэля Бенитеса.

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель не уверен, что Неймар сыграет в 1/8 финала Лиги чемпионов против «Боруссии» из-за травмы.

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев назвал ошибкой тренерский штаб сборной России по биатлону.

Хавбек «Монако» Александр Головин перебрал желтых карточек и пропустит матч 26-го тура Лиги 1 с «Дижоном» – об этом сообщает дисциплинарный комитет чемпионата.

Текст среды

Выясняем связь НБА и порно. Лиза Энн предпочитает в постели игроков НБА, а звезда «Уорриорс» стал звездой Pornhub.

У НБА и порно тесные связи: игроки встречаются с актрисами, Pornhub взрывается после побед КарриEurosport

Чего ждать от четверга

В Антхольце стартует чемпионат мира по биатлону

13 февраля в 16:45 состоится смешанная эстафета. За Россию выступят Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт, Матвей Елисеев и Александр Логинов.

Рублев сыграет с Бубликом в Роттердаме

Единственный оставшийся на турнире русский теннисист попытается пройти в третий круг – он сыграет против Александра Бублика из Казахстана. В предыдущем матче Андрей уверенно прошел Николоза Басилашвили.

Клебо пройдет итоговое обследование перед «Ски Туром»

Станет известно, выйдет ли на старт многодневки «Ски Тур» главный соперник Александра Большунова Йоханнес Клебо. Норвежский лыжник сломал палец и пропустил этап Кубка мира в Фалуне. Не исключено, что он побежит с шиной.

Состоятся кубковые полуфиналы в Италии и Испании

Итальянцев ждет крутой матч «Милана» и «Юве» на «Сан-Сиро», а фанаты испанского футбола после вылета «Реала» и «Барсы» будут следить за рубкой «Сосьедада» и «Мирандеса».

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