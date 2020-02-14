В 2020 году планета Земля почти полностью отошла от сексуальных скандалов. Кинопродюсер Харви Вайнштейн предстал перед судом в надежде на пять лет тюрьмы (а не пожизненный срок), под хэштегом #MeToo больше не публикуют скандальные истории знаменитых леди, и даже актер Кевин Спейси пережил всех обвинителей в сексуальных домогательствах – дела против него официально закрыты.

Но каждый из этих случаев привел к необратимым изменениям в поведении человечества. Теперь намеки на секс усматривают даже в невинных ситуациях. Безобидное развлечение для болельщиков в паузах спортивных матчей – Kiss Cam, или камера поцелуев – сейчас находится под жесткой критикой прогрессивной части общества.

Обычное дело – на всю арену НБА или НХЛ показывают счастливую парочку, они замечают это на гигантском видеокубе и с готовностью целуются. Никаких проблем, если они действительно бойфренд с подругой или муж и жена. А если нет?

Kiss CamGetty Images

«Отбор фанатов иногда бывает затруднительным, потому что у нас нет времени выяснять, действительно ли они пара, – объяснил пресс-атташе «Орландо Мэджик». Клуба НБА, где уже 16 лет подобным образом заполняют паузы. – Операторы обычно высматривают людей, которые глядят на куб. Так мы понимаем, что они ищут публичности. Также они обращают внимание на признаки, по которым можно понять их отношения – обнимают друг друга, держатся за руки, владеют сезонными абонементами на одну фамилию».

Но так поступают не во всех франшизах, а некоторые и вовсе совершают непростительные ошибки. В лиге канадского футбола CFL в 2017 году у девушки случилась истерика, когда ее выхватила Kiss Cam. «Это мой отец, мой папа!» – кричала она другим зрителям на матче «Саскачеван Рафрайдерс». Возможно, мужчина рядом с ней хорошо выглядел для среднего возраста, но даже один подобный фейл легко портит праздничную атмосферу на арене всем остальным фанам.

Бывший игрок НБА Рик Фокс и его подруга, актриса Элиза Душку, Kiss Cam, 2013 годGetty Images

В 2009-м Адам Шпринтцен переехал из Нью-Йорка в Чикаго и впервые выбрался на игру любимых «Янкис». Внезапно парень понял, что на него уставились соседи по верхнему ярусу болл-парка – да, Шпринтцена показали в Kiss Cam. Объектив выхватил его с девушкой, сидящей рядом, хотя Адам видел ее первый раз в жизни. От смущения он даже не повернулся в сторону леди и еле-еле покачал головой, чтобы камера перекинулась на следующую парочку.

Сейчас Шпринтцен – профессор истории в университете Пенсильвании. Он ничего не помнит о том матче – ни питчеров, ни лучших моментов, ни даже результата, только собственное смущение. «Я не был тем, кто поместил нас в один кадр, но попросил у нее прощения за то, что мы не поцеловались», – воскликнул Адам.

Ученый назвал Kiss Cam «игрой на базовых женоненавистнических представлениях о власти и согласии». Режиссер с операторами подразумевают, что дама априори не откажет в поцелуе из-за общественного давления и направленной камеры.

Между первым и вторым президентским сроком в такой же объектив попал Барак Обама. На товарищеском матче баскетбольных сборных США и Бразилии хозяин Белого дома сидел на первом ряду с Первой леди. Конечно, камерамэнам показалось классным обвести сердечками главную американскую пару, но они просто сидели и улыбались зрителям с видеокуба. «А я не видела Kiss Cam и не поняла, что нам нужно поцеловаться», – объяснялась миссис Обама. Сидевшая рядом 14-летняя дочь Малия объяснила предкам, что нужно делать: им дали вторую попытку, и тогда президент наклонился к губам Мишель.

Эта ситуация вывела проблему камеры поцелуев на почти государственный уровень. Что делать, если даже любящие друг друга люди не хотят показывать чувства на камеру? Как быть, если у молодой парочки первое свидание – зачем создавать им излишнее давление? Как поступить, если вы не хотите, чтобы о вашем походе на стадион узнали остальные – например, вы скрываете отношения от друзей или от законных партнеров? Как вести себя, если направляют камеру на рядом стоящего человека, а он одного пола с вами?

В последнем случае не до конца понятно, что именно становится проблемой – когда целующихся людей нетрадиционной ориентации показывают или, наоборот, не показывают? В 2015-м бейсбольные «Метс» посчитали смешным направить камеру с сердечками на двух игроков соперников. Им тут же прилетели обвинения в гомофобии от ЛГБТК-сообществ, и такие шутки тут же свернули.

В 2017-м в Британии диктор на хоккейном стадионе попросил охрану вывести двух фанатов, которых показали целующимися на видеокубе. А в 2019-м на матче баскетбольных «Клипперс» Kiss Cam с парой геев арена встретила аплодисментами. Все это – разные случаи и разные национальные традиции, но, вероятно, глобальная унификация приведет к полной отмене камеры поцелуев на спортивных событиях.

Мы живем во времена, когда что угодно может обидеть кого угодно, и увеличение аудитории лишь приумножает риск отрицательных реплаев и комментов. Сейчас даже случайный кадр с ласкающими друг друга гомосексуалами приравнивают к политическому высказыванию, а в мире, где спортивным франшизам нужно быть аполитичными, подобного лучше избегать. Нравится это топ-клубам НБА и НХЛ или нет, но даже такая невинная забава, как Kiss Cam, уже сейчас считается токсичным вмешательством в личную жизнь.

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