Криш спас «Юве» на 90-й минуте, Хованцев назвал норвежцев астматиками. Главные новости четверга

Вечер четверга

Роналду спас «Юве» в первом матче полуфинала Кубка Италии

«Ювентус» встречался с «Миланом» на «Сан-Сиро», и хозяева повели на 61-й минуте после гола Анте Ребича. Все шло к поражению туринцев, но на 88-й минуте Роналду в штрафной хозяев нашел руку защитника. После видеоповтора судья указал на точку, и Роналду реализовал пенальти.

Хованцев назвал норвежцев астматиками

Главный тренер сборной России по биатлону вмешался в конфликт Анфисы Резцовой и Мартена Фуркада. Анатолий Хованцев заявил, что он против бездоказательных заявлений, и тут же добавил, что в норвежской команде есть астматики, а в российской нет.

Малком пояснил за расизм в России

Бразильский игрок «Зенита» считает, что в России ему все рады, а под верностью традициям болельщики не подразумевали цвет кожи футболистов.

МалкомEurosport

Федерер пропустит грунтовые «Мастерсы»

Роджер Федерер, скорее всего, максимально сократит грунтовый сезон и выступит только на Открытом чемпионате Франции. Об этом сообщил известный швейцарский журналист Рене Штауффер.

Клинсманн окончательно ушел из «Герты»

Изначально немец приходил на должность в системе правления клуба, и в своем заявлении на фейсбуке отметил, что хотел бы вернуться к прежней работе. Спустя два дня стало известно, что легендарный футболист окончательно покинул команду.

Ночью

Панарин набрал два очка и исполнил буллит в матче с «Миннесотой», «Рейнджерс» победили.

Василевский продлил рекордную серию без поражений в основное время до 20 матчей.

Стефано Пиоли назвал пенальти в ворота «Милана» ошибкой.

IBU выступил с заявлением по допинговому делу Евгения Устюгова – биатлонист обвиняется из-за отклонений в биопаспорте.

Текст четверга

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин все-таки провел переговоры с «Сочи» и, кажется, проведет остаток сезона в аренде.

Александр Кокорин, «Зенит»Getty Images

Чего ждать от пятницы

На ЧМ по биатлону состоится женский спринт

За Россию побегут Екатерина Юрлова, Светлана Миронова, Лариса Куклина и Ирина Старых.

Стартует ЧМ по санному спорту

В первый день сочинского турнира саночники разыграют три комплекта наград в спринте.

Здесь – расписание, а тут – текст про президента национальной федерации Наталию Гарт.

Рублев поспорит за выход в полуфинал Роттердама

Вторая ракетка России прошел Александра Бублика и встретится с сербом Филипом Крайиновичем.

Хайлайты уверенной победы Андрея и смешной эпизод с жуком.

Возвращается чемпионат Англии

Не топовым матчем, но близким к этому – сыграют «Вулверхэмптон» и «Лестер». По одной игре также намечено в Германии, Испании и Франции.

А пока «Челси» подтвердил трансфер Зиеха.

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