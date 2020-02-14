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Криш спас «Юве» на 90-й минуте, Хованцев назвал норвежцев астматиками. Главные новости четверга
То, что ты мог пропустить в четверг вечером и ночью.
Вечер четверга
Роналду спас «Юве» в первом матче полуфинала Кубка Италии
«Ювентус» встречался с «Миланом» на «Сан-Сиро», и хозяева повели на 61-й минуте после гола Анте Ребича. Все шло к поражению туринцев, но на 88-й минуте Роналду в штрафной хозяев нашел руку защитника. После видеоповтора судья указал на точку, и Роналду реализовал пенальти.
Хованцев назвал норвежцев астматиками
Главный тренер сборной России по биатлону вмешался в конфликт Анфисы Резцовой и Мартена Фуркада. Анатолий Хованцев заявил, что он против бездоказательных заявлений, и тут же добавил, что в норвежской команде есть астматики, а в российской нет.
Малком пояснил за расизм в России
Бразильский игрок «Зенита» считает, что в России ему все рады, а под верностью традициям болельщики не подразумевали цвет кожи футболистов.
МалкомEurosport
Федерер пропустит грунтовые «Мастерсы»
Роджер Федерер, скорее всего, максимально сократит грунтовый сезон и выступит только на Открытом чемпионате Франции. Об этом сообщил известный швейцарский журналист Рене Штауффер.
Клинсманн окончательно ушел из «Герты»
Изначально немец приходил на должность в системе правления клуба, и в своем заявлении на фейсбуке отметил, что хотел бы вернуться к прежней работе. Спустя два дня стало известно, что легендарный футболист окончательно покинул команду.
Ночью
- Панарин набрал два очка и исполнил буллит в матче с «Миннесотой», «Рейнджерс» победили.
- Василевский продлил рекордную серию без поражений в основное время до 20 матчей.
- Стефано Пиоли назвал пенальти в ворота «Милана» ошибкой.
- IBU выступил с заявлением по допинговому делу Евгения Устюгова – биатлонист обвиняется из-за отклонений в биопаспорте.
Текст четверга
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин все-таки провел переговоры с «Сочи» и, кажется, проведет остаток сезона в аренде.
Александр Кокорин, «Зенит»Getty Images
Чего ждать от пятницы
На ЧМ по биатлону состоится женский спринт
За Россию побегут Екатерина Юрлова, Светлана Миронова, Лариса Куклина и Ирина Старых.
Стартует ЧМ по санному спорту
В первый день сочинского турнира саночники разыграют три комплекта наград в спринте.
Рублев поспорит за выход в полуфинал Роттердама
Вторая ракетка России прошел Александра Бублика и встретится с сербом Филипом Крайиновичем.
- Хайлайты уверенной победы Андрея и смешной эпизод с жуком.
Возвращается чемпионат Англии
Не топовым матчем, но близким к этому – сыграют «Вулверхэмптон» и «Лестер». По одной игре также намечено в Германии, Испании и Франции.
- А пока «Челси» подтвердил трансфер Зиеха.