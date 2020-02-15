«Сити» исключен из еврокубков, Буффон пошутил про коронавирус. Главные новости пятницы

Вечер пятницы

УЕФА исключил «Сити» изи еврокубков

«Манчестер Сити» отстранен от участия в еврокубках на два сезона начиная со следующего (то есть с сезона-2020/21). Клуб столкнулся с санкциями, так как допустил серьезные нарушения правил лицензирования и финансового фэйр-плей.

Женский «Челси» подстроит тренировки под менструальный цикл футболисток

«Челси» стал первым женским футбольным клубом, который подстроил тренировочную программу под менструальные циклы футболисток.

Буффон тоже пошутил про коронавирус

После игры с «Миланом» в полуфинале Кубка Италии (1:1) Буффон раздавал автографы и отпустил шутку в адрес фаната азиатской внешности. «Я слежу за тобой. Корона... Да? Ты из Уханя?»

Gianluigi BuffonGetty Images

Боумистер может завершить карьеру

Защитник «Сент-Луиса» Джей Боумистер, потерявший сознание на скамейке запасных во время игры против «Анахайма», может завершить профессиональную карьеру. Ему была проведена имплантация кардиовертера-дефибриллятора – это устройство, способное корректировать большинство угрожающих жизни аритмий сердца.

Бё-старший высказался про дело Евгения Устюгова

Норвежский биатлонист Тарьей Бё прокомментировал тот факт, что против россиянина Евгения Устюгова открыли новое допинговое дело.

Ночью

Рублев проиграл Крайиновичу в четвертьфинале Роттердама (6:7 (2), 4:6).

Гол Свечникова помог «Каролине» обыграть «Нью-Джерси».

Кулижников взял золото на конькобежном ЧМ, у Мурашова, Голиковой и Фаткулиной – медали.

Индийский бегун неофициально превзошел рекорд Болта во время гонки с буйволами.

Кучеров приступил к тренировкам в общей группе.

Текст пятницы

Конечно же, про «Сити» – разбираемся, что будет с клубом и Пепом Гвардиолой.

Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»)Getty Images

Чего ждать от субботы

На ЧМ по биатлону состоится мужской спринт

За Россию побегут Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев и Никита Поршнев.

Eurosport проведет текстовую трансляцию гонки.

ЧМ по санному спорту продолжится в двух дисциплинах

Женщины разыграют медали на классической трассе, мужчины поспорят за награды в двойках.

В Эстерсунде стартует лыжная многодневка «Ски Тур»

15 февраля состоятся коньковые разделки на 10/15 км. Большунов везет Клебо в общем зачете 425 баллов, Йоханнес будет стартовать с шиной на пальце из-за травмы.

Текстовая трансляция мужской гонки тоже будет.

Александрова сыграет полуфинал в Петербурге

Первая ракетка России поспорит за выход в полуфинал домашнего турнира с действующей обладательницей титула Кики Бертенс.

Концлагерь на «Ролан Гаррос», холодная война на Кубке Дэвиса. Как политика вмешивалась в теннис

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