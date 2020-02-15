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«Сити» исключен из еврокубков, Буффон пошутил про коронавирус. Главные новости пятницы
Такое ты точно не пропустил, но лучше напомнить еще раз.
Вечер пятницы
УЕФА исключил «Сити» изи еврокубков
«Манчестер Сити» отстранен от участия в еврокубках на два сезона начиная со следующего (то есть с сезона-2020/21). Клуб столкнулся с санкциями, так как допустил серьезные нарушения правил лицензирования и финансового фэйр-плей.
Женский «Челси» подстроит тренировки под менструальный цикл футболисток
«Челси» стал первым женским футбольным клубом, который подстроил тренировочную программу под менструальные циклы футболисток.
Буффон тоже пошутил про коронавирус
После игры с «Миланом» в полуфинале Кубка Италии (1:1) Буффон раздавал автографы и отпустил шутку в адрес фаната азиатской внешности. «Я слежу за тобой. Корона... Да? Ты из Уханя?»
Gianluigi BuffonGetty Images
Боумистер может завершить карьеру
Защитник «Сент-Луиса» Джей Боумистер, потерявший сознание на скамейке запасных во время игры против «Анахайма», может завершить профессиональную карьеру. Ему была проведена имплантация кардиовертера-дефибриллятора – это устройство, способное корректировать большинство угрожающих жизни аритмий сердца.
Бё-старший высказался про дело Евгения Устюгова
Норвежский биатлонист Тарьей Бё прокомментировал тот факт, что против россиянина Евгения Устюгова открыли новое допинговое дело.
Ночью
- Рублев проиграл Крайиновичу в четвертьфинале Роттердама (6:7 (2), 4:6).
- Гол Свечникова помог «Каролине» обыграть «Нью-Джерси».
- Кулижников взял золото на конькобежном ЧМ, у Мурашова, Голиковой и Фаткулиной – медали.
- Индийский бегун неофициально превзошел рекорд Болта во время гонки с буйволами.
- Кучеров приступил к тренировкам в общей группе.
Текст пятницы
Конечно же, про «Сити» – разбираемся, что будет с клубом и Пепом Гвардиолой.
Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»)Getty Images
Чего ждать от субботы
На ЧМ по биатлону состоится мужской спринт
За Россию побегут Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев и Никита Поршнев.
- Eurosport проведет текстовую трансляцию гонки.
ЧМ по санному спорту продолжится в двух дисциплинах
Женщины разыграют медали на классической трассе, мужчины поспорят за награды в двойках.
В Эстерсунде стартует лыжная многодневка «Ски Тур»
15 февраля состоятся коньковые разделки на 10/15 км. Большунов везет Клебо в общем зачете 425 баллов, Йоханнес будет стартовать с шиной на пальце из-за травмы.
- Текстовая трансляция мужской гонки тоже будет.
Александрова сыграет полуфинал в Петербурге
Первая ракетка России поспорит за выход в полуфинал домашнего турнира с действующей обладательницей титула Кики Бертенс.
Концлагерь на «Ролан Гаррос», холодная война на Кубке Дэвиса. Как политика вмешивалась в теннис