Логинов – чемпион мира, дисквал Устюгова, Тедеско не уедет в «Герту». Главные новости субботы

Вечер субботы

Александр Логинов впервые стал чемпионом мира

Русский биатлонист прервал серию сборной России из 28 гонок без медалей и залетел на вершину пьедестала в мужском спринте.

Евгений Устюгов получил дисквалификацию за допинг, Россия больше не первая в Сочи-2014

В тестах Устюгова за 2013 год нашли анаболический стероид. Сборную России лишили золота в биатлонной эстафете, и эта санкция сбросила русскую команду с первого места в общекомандном зачете Олимпиады-2014.

Доменико Тедеско не покинет «Спартак» ради берлинской «Герты»

Sportwetten24 сообщил, что немецкому тренеру красно-белых не нравится работать в России. Но редактор спортивного отдела берлинской газеты Neues Deutschland Йирка Граль уточнил, что это неправда – после ухода Юргена Клинсманна «Гертой» до конца сезона будет руководить экс-ассистент Александр Нури.

«Ливерпуль» оторвался от «Ман Сити» на 25 очков

Садио Мане прибил «Норвич», у Гвардиолы перенесенная игра с «Вест Хэмом» в запасе.

Ночью

Павел Кулижников установил мировой рекорд на 1000 м

Теперь конькобежцу принадлежат лучшие времена планеты на 500- и 1000-метровой дистанциях, на чемпионате мира в отдельных дисциплинах он также взял золото на полукилометре.

Наталья Воронина – чемпионка мира и опередила Сабликову

Русская конькобежка победила на дистанции в 5000 м и более чем на две секунды превзошла мировой рекорд Мартины Сабликовой, установленный до старта Ворониной.

Хакеры взломали твиттер «Барселоны» и сообщили про возвращение Неймара

Каталонский клуб проведет аудит по кибербезопасности, в арабском аккаунте «блауграны» преступники написали #BartomeuOut.

«ПСЖ» отыгрался с 0:3, вышел вперед и не удержал победу

4:4 со скромным «Амьеном».

Текст дня

Биатлонной семье не понравилось, что золото чемпионата мира взял человек, отсидевший два года за эритропоэтин. Валерия Кукалева собрала реакцию иностранных медиа и топовых спортсменов – от Тарьея Бё до Себастьяна Самуэльссона.

Чего ждать от воскресенья

Биатлонные гонки преследования у мужчин и женщин на ЧМ-2020

В 15:00 мск побегут дамы, в 17:15 первым на дистанцию отправится Александр Логинов (ловите лайв мужского пасьюта на Eurosport.ru).

Классические пасьюты на лыжном «Ски Туре»

В 16:00 по московскому времени старт возьмут лыжники, в 18:00 – лыжницы. За мужской гонкой следите на Eurosport 1, Eurosport Player и Eurosport.ru.

Смолов против «Реала»

«Сельта» Федора сыграет на «Сантьяго Бернабеу», текстовая трансляция на Eurosport.ru – в 23:00 по Москве.

У Устюгова отобрали за допинг золото Сочи. Причина не в биопаспорте: нашли анаболический стероид

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