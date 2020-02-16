Школа из Петербурга получит третий комплект спортинвентаря от BingoBoom

Букмекерская компания BingoBoom подвела итоги федеральной благотворительной программы «Спортивный инвентарь в школы». Проект проводится совместно с Российской федерацией баскетбола, Всероссийской федерацией волейбола и телеканалом Eurosport.

Каждый месяц BingoBoom дарит одному учебному заведению комплект спортивного инвентаря. В январе оборудование для занятия физкультурой получила общеобразовательная школа №348 в Санкт-Петербурге.

Глава маркетингового отдела BingoBoom Петр Кипа передал учебному заведению баскетбольные, волейбольные и футбольные мячи, обручи, скакалки, баскетбольные кольца, маты, волейбольные сетки и ножные насосы.

«Развитие массового спорта в России – всегда была и будет одной из приоритетных задач для BingoBoom. Мы понимаем, что наличие современного качественного инвентаря в школах поможет новому поколению развивать и оттачивать спортивные навыки, достигать своих первых результатов. Увлечение спортом начинается с детства», – пояснил Кипа.

Чтобы принять участие в программе «Спортивный инвентарь в школы», учебному учреждению нужно подать заявку на сайте BingoBoom в разделе «Благотворительность».

Результаты февраля будут объявлены до 16 марта.

Срок действия программы – до августа 2021 года.

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