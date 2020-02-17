Стали известны обладатели награды Laureus World Sports Awards. Ее поделили нападающий «Барселоны» Лионель Месси и пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

Помимо Лео и Льюиса, на приз претендовали Рафаэль Надаль, Тайгер Вудс, легкоатлет Элиуд Кипчоге и мотогонщик Марк Маркес. В 2019 году Месси выиграл шестой «Золотой мяч», став рекордсменом по этому показателю. Хэмилтон в шестой раз стал чемпионом «Формулы-1».

Премия Laureus World Sports Awards учреждена в 1999 году международными фондами при участии нескольких генеральных партнеров – компаний, известных в мире бизнеса.

На первом этапе кандидатов выбирает спортивная пресса, затем проходит голосование среди 50 членов академии, которыми являются знаменитые в прошлом спортсмены.

«Барса» платит за поддержку Бартомеу в соцсетях. В постах критиковались Месси, Пике и Гвардиола

Подписывайся на нас в твиттере