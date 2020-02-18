Вечер понедельника

Кокорин сделал дубль за «Сочи»

Футболисты «Сочи» переиграли московское «Динамо» в контрольном матче на сборах в Турции – 3:1, Александр отличился дважды.

Жена Семака вступилась за ЛГБТ

Анна Семак, супруга главного тренера «Зенита» Сергея Семака, высказалась о проблеме гомофобии в России. «Почему не считают глобальной проблемой, убивающей нашу нравственность, блудников (тех, кто живет вне брака) и прелюбодеев (тех, кто изменяет женам, мужьям), зато все ополчились на представителей ЛГБТ?» – задается вопросом женщина.

Месси и Хэмилтон поделили почетную награду

Стали известны обладатели награды Laureus World Sports Awards. Ее поделили нападающий «Барселоны» Лионель Месси и пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

Лионель МессиGetty Images

Клийстерс вернулась на корт спустя 8 лет

Легендарная бельгийская теннисистка играла в первом круге турнира в Дубае с финалисткой последнего «Шлема» Гарбинье Мугурусой. Ким проиграла, но один из сетов завершился на тай-брейке.

Ночью

В Калининграде был убит двукратный чемпион СССР по горнолыжному спорту Вадим Янголенко и его беременная жена.

Шайба Кучерова в овертайме принесла «Тампе» победу над «Колорадо».

Овечкин сделал потрясающий сэйв – отбил коленом летящую в пустые ворота «Вашингтона» шайбу.

Хабиб опубликовал постер к бою с Ферюгюсоном.

«Можно улетать со спокойной душой». Смолов прокомментировал гол «Реалу».

«Приехали на стрелку». Дзюба опубликовал фото со Слуцким.

Текст дня

Павел Городницкий хвалит Федора Смолова, который забил «Реалу».

Федор Смолов, нападающий «Сельты»Eurosport

Чего ждать от вторника

Возвращается Лига чемпионов

Первые матчи плей-офф проведут «Атлетико» и «Ливерпуль», «Боруссия» и «ПСЖ».

Текстовые лайвы будут здесь и тут.

Чемпионат мира по биатлону продолжится женской индивидуалкой

За Россию побегут Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт, Лариса Куклина и Ирина Старых.

На «Ски Туре» состоится первый спринт

Гонка будет очень необычной – трасса пролегает в горнолыжную гору. Тереза Йохауг очень обрадовалась.

Хачанов стартует на турнире в Марселе

В первом круге третья ракетка России встретится с Альяжем Бедене. Даниил Медведев стартует со второго круга.

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