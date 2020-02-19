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Большунов обвинил норвежцев в нечестности, Холанн сделал дубль в ЛЧ. Главные новости вторника
Вторник был горяч на спортивные события.
Вечер вторника
Холанн оформил дубль в ЛЧ
Норвежский нападающий Эрлинг Холанн дважды забил за «Боруссию» в 1/8 финала Лиги чемпионов и принес «Дортмунду» победу в первом матче над «ПСЖ».
«Ливерпуль» проиграл
«Атлетико» забил единственный мяч на «Ванда Метрополитано» усилиями Сауля Ньигеса и заработал минимальное преимущество перед поездкой на «Энфилд».
Лодыгина подписал тульский «Арсенал»
Контракт с 29-летним голкипером подписан до конца сезона-2019/20. Он перешел в «Тулу» на правах свободного агента. В «Арсенале» Юрий выбрал 19-й номер.
Юрий Лодыгин, «Арсенал» (Тула)Twitter
Норвежцы сбили Большунова в полуфинале спринта
Александр упал из-за Симена Хегстада Крюгера и не вышел в финал, который выиграл Клебо. Большунов заявил, что давно не был так зол.
Стало известно, сколько Роналду платит Джорджине
Нападающий туринского «Ювентуса» и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду регулярно выделяет Джорджине Родригес крупную сумму. 35-летний футболист каждый месяц дает девушке от 50 до 100 тысяч евро на содержание детей и собственные расходы.
Ночью
- Хачанов проиграл в первом круге Марселя Альяжу Бедене (6:4, 4:6, 5:7).
- Дубль Анисимова и гол Наместникова принесли «Оттаве» победу над «Баффало».
- Дубль Барбашева помог «Сент-Луису» победить «Нью-Джерси».
- Гран-при Китая могут провести в укороченном формате.
- Сотникова обратилась к болельщикам после операции и написала, что у нее все хорошо.
Текст дня
10 лет назад лучший фигурист России Евгений Плющенко проиграл Олимпиаду в Ванкувере. Объясняем, почему это не трагедия, а закономерность.
Евгений Плющенко и Эван ЛайсачекGetty Images
Чего ждать от среды
Моуринью возвращается в ЛЧ
«Тоттенхэм» Особенного сыграет на своем поле с «Лейпцигом». Жозе возвращается в Лигу чемпионов после долгого перерыва.
- Текстовая будет здесь.
«Валенсия» Черышева сыграет с «Аталантой»
Второй матч дня, в котором сыграют не гранды – «Аталанта» против «Валенсии».
- Лайв тоже будет.
ЧМ по биатлону продолжится мужской индивидуалкой
За Россию выступят Александр Логинов, Никита Поршнев, Евгений Гараничев и Эдуард Латыпов.
- Текстовая трансляция здесь, гонку смотрите на телеканале Eurosport 1 или Eurosport Player.
Русские теннисистки сыграют в Дубае
Вероника Кудерметова во втором круге поспорит с Гарбинье Мугурусой, Анастасия Павлюченкова сыграет с Аннет Контавейт.