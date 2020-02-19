Большунов обвинил норвежцев в нечестности, Холанн сделал дубль в ЛЧ. Главные новости вторника

Вечер вторника

Холанн оформил дубль в ЛЧ

Норвежский нападающий Эрлинг Холанн дважды забил за «Боруссию» в 1/8 финала Лиги чемпионов и принес «Дортмунду» победу в первом матче над «ПСЖ».

«Ливерпуль» проиграл

«Атлетико» забил единственный мяч на «Ванда Метрополитано» усилиями Сауля Ньигеса и заработал минимальное преимущество перед поездкой на «Энфилд».

Лодыгина подписал тульский «Арсенал»

Контракт с 29-летним голкипером подписан до конца сезона-2019/20. Он перешел в «Тулу» на правах свободного агента. В «Арсенале» Юрий выбрал 19-й номер.

Юрий Лодыгин, «Арсенал» (Тула)Twitter

Норвежцы сбили Большунова в полуфинале спринта

Александр упал из-за Симена Хегстада Крюгера и не вышел в финал, который выиграл Клебо. Большунов заявил, что давно не был так зол.

Стало известно, сколько Роналду платит Джорджине

Нападающий туринского «Ювентуса» и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду регулярно выделяет Джорджине Родригес крупную сумму. 35-летний футболист каждый месяц дает девушке от 50 до 100 тысяч евро на содержание детей и собственные расходы.

Ночью

Хачанов проиграл в первом круге Марселя Альяжу Бедене (6:4, 4:6, 5:7).

Дубль Анисимова и гол Наместникова принесли «Оттаве» победу над «Баффало».

Дубль Барбашева помог «Сент-Луису» победить «Нью-Джерси».

Гран-при Китая могут провести в укороченном формате.

Сотникова обратилась к болельщикам после операции и написала, что у нее все хорошо.

Текст дня

10 лет назад лучший фигурист России Евгений Плющенко проиграл Олимпиаду в Ванкувере. Объясняем, почему это не трагедия, а закономерность.

Евгений Плющенко и Эван ЛайсачекGetty Images

Чего ждать от среды

Моуринью возвращается в ЛЧ

«Тоттенхэм» Особенного сыграет на своем поле с «Лейпцигом». Жозе возвращается в Лигу чемпионов после долгого перерыва.

Текстовая будет здесь.

«Валенсия» Черышева сыграет с «Аталантой»

Второй матч дня, в котором сыграют не гранды – «Аталанта» против «Валенсии».

Лайв тоже будет.

ЧМ по биатлону продолжится мужской индивидуалкой

За Россию выступят Александр Логинов, Никита Поршнев, Евгений Гараничев и Эдуард Латыпов.

Текстовая трансляция здесь, гонку смотрите на телеканале Eurosport 1 или Eurosport Player.

Русские теннисистки сыграют в Дубае

Вероника Кудерметова во втором круге поспорит с Гарбинье Мугурусой, Анастасия Павлюченкова сыграет с Аннет Контавейт.

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