Международный олимпийский комитет примет окончательное решение о проведении Олимпиады-2020 через три месяца – турнир под угрозой отмены или переноса из-за коронавируса.

Старейший представитель МОК (является членом комитета с 1978 года) Дик Паунд считает, что пока слишком рано паниковать и всерьез говорить о срыве турнира, но такая вероятность существует – сделать выбор придется не позднее мая. «Конечно, в крайнем случае можно вынести вердикт и за два месяца. Многое должно начаться в срок. Нужно начинать работу над обеспечением безопасности, подготовить еду, олимпийскую деревню, отели. Средства массовой информации будут готовить студии.

Скорее всего, последует отмена [если провести турнир в намеченные сроки не удастся]. Это новая война, и это придется принять. Примерно в то же время люди начнут спрашивать: «Достаточно ли все под контролем, чтобы мы могли спокойно отправиться в Токио, или нет?», – рассказал функционер в интервью AP.

Олимпийские игры-2020 в Японии должны пройти с 24 июля по 9 августа.

Число зараженных коронавирусом приблизилось к 80 тыс. человек, более 2,6 тыс. погибли.

Kiss Cam в спорте устарел. Его считают женоненавистническим: недовольны фанаты, геи и Мишель Обама

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере