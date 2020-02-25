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МОК примет решение о проведении или отмене Олимпиады-2020 не позднее мая
Недуг может повлиять на главные турниры в мировом спорте.
Международный олимпийский комитет примет окончательное решение о проведении Олимпиады-2020 через три месяца – турнир под угрозой отмены или переноса из-за коронавируса.
Старейший представитель МОК (является членом комитета с 1978 года) Дик Паунд считает, что пока слишком рано паниковать и всерьез говорить о срыве турнира, но такая вероятность существует – сделать выбор придется не позднее мая. «Конечно, в крайнем случае можно вынести вердикт и за два месяца. Многое должно начаться в срок. Нужно начинать работу над обеспечением безопасности, подготовить еду, олимпийскую деревню, отели. Средства массовой информации будут готовить студии.
Скорее всего, последует отмена [если провести турнир в намеченные сроки не удастся]. Это новая война, и это придется принять. Примерно в то же время люди начнут спрашивать: «Достаточно ли все под контролем, чтобы мы могли спокойно отправиться в Токио, или нет?», – рассказал функционер в интервью AP.
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