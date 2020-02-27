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Шарапова заработала больше всех русских спортсменов за 10 лет, в топе 6 хоккеистов и 2 футболиста
И еще Тимофей Мозгов.
Теннисистка Мария Шарапова стала самой высокооплачиваемой спортсменкой России десятилетия.
С 2010 по 2019 год 32-летняя суперзвезда заработала 197,8 миллиона долларов.
- 1. Мария Шарапова (теннис) – 197,8 млн долларов;
- 2. Александр Овечкин (хоккей) – 136,9 млн долларов;
- 3. Евгений Малкин (хоккей) – 94,6 млн долларов;
- 4. Тимофей Мозгов (баскетбол) – 72 млн долларов;
- 4. Илья Ковальчук (хоккей) – 72 млн долларов;
- 6. Павел Дацюк (хоккей) – 63,6 млн долларов;
- 7. Александр Радулов (хоккей) – 58,5 млн долларов;
- 8. Юрий Жирков (футбол) – 49,7 млн долларов;
- 9. Сергей Бобровский (хоккей) – 44,4 млн долларов;
- 10. Андрей Аршавин (футбол) – 43,3 млн долларов.
«Данные учитывают заработки по профессиональным контрактам, призовые на турнирах, бонусы и спонсорские сделки за 2010-2019 годы. Приведенные в рейтинге цифры – оценка Forbes, без учета налоговых платежей, отчислений агентам и дохода от предпринимательской деятельности, не связанной со спортом», – сообщили авторы журнала.
- Шарапова остается единственной женщиной в чарте.
- 32-летняя Мария завершила спортивную карьеру в среду, 26 февраля.
Шарапова – седьмая в списке самых высокооплачиваемых спортсменок мира по версии Forbes