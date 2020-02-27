Теннисистка Мария Шарапова стала самой высокооплачиваемой спортсменкой России десятилетия.

С 2010 по 2019 год 32-летняя суперзвезда заработала 197,8 миллиона долларов.

1. Мария Шарапова (теннис) – 197,8 млн долларов;

2. Александр Овечкин (хоккей) – 136,9 млн долларов;

3. Евгений Малкин (хоккей) – 94,6 млн долларов;

4. Тимофей Мозгов (баскетбол) – 72 млн долларов;

4. Илья Ковальчук (хоккей) – 72 млн долларов;

6. Павел Дацюк (хоккей) – 63,6 млн долларов;

7. Александр Радулов (хоккей) – 58,5 млн долларов;

8. Юрий Жирков (футбол) – 49,7 млн долларов;

9. Сергей Бобровский (хоккей) – 44,4 млн долларов;

10. Андрей Аршавин (футбол) – 43,3 млн долларов.

«Данные учитывают заработки по профессиональным контрактам, призовые на турнирах, бонусы и спонсорские сделки за 2010-2019 годы. Приведенные в рейтинге цифры – оценка Forbes, без учета налоговых платежей, отчислений агентам и дохода от предпринимательской деятельности, не связанной со спортом», – сообщили авторы журнала.

Шарапова остается единственной женщиной в чарте.

32-летняя Мария завершила спортивную карьеру в среду, 26 февраля.

Шарапова – седьмая в списке самых высокооплачиваемых спортсменок мира по версии Forbes

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