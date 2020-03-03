Право представлять Россию на «Евровидении-2020» заслужила петербуржская группа Little Big. Коллективу близок спорт, и вот пара поводов об этом поразмыслить.

В 2013 году у Little Big вышел клип на песню Russian Hooligans – трек и видео посвящены околофутболу.

Самое известное произведение команды – трек SKIBIDI, который в 2018 году взорвал интернет, спровоцировав вирусный флешмоб. Под ударом оказался и спорт – «Салют» из Белгорода выкатил свою версию.

Солист группы Ильич в детстве занимался бейсболом и явно не растерял скиллы.

Вот так сборную России поддерживали на матче отбора к Евро-2020 против Бельгии. Фанаты в Петербурге распевали «Стадион гремит, только Питер и «Зенит» на мотив трека Antipositive.

Россию считают одним из фаворитов конкурса. William Hill предлагает коэффициент 7 на победу Little Big, выше шансы только у Исландии и Литвы.

Конкурс пройдет в Нидерландах с 12 по 16 мая.

Событие состоится в 65-й раз.

Один из творцов Сочи-2014 и глава студенческой федерации. Новые боссы русского спорта – кто они?

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме