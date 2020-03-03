Мэрия Москвы разработала план действий по предупреждению распространения коронавируса.

По информации «Чемпионата», в плане А указаны превентивные меры с учетом роста угрозы распространения коронавирусной инфекции. Один из возможных пунктов – отмена всех международных спортивных мероприятий с 28 февраля до неопределенного срока.

План Б более строг и предполагает полный запрет на проведение спортивных мероприятий. Меры подразумевают закрытие стадионов и спортивных площадок.

Ответственным указан Департамент спорта города Москвы.

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