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«Чемпионат»: мэрия Москвы может отменить все спортивные мероприятия из-за коронавируса
Но это только в самом крайнем случае.
Мэрия Москвы разработала план действий по предупреждению распространения коронавируса.
По информации «Чемпионата», в плане А указаны превентивные меры с учетом роста угрозы распространения коронавирусной инфекции. Один из возможных пунктов – отмена всех международных спортивных мероприятий с 28 февраля до неопределенного срока.
План Б более строг и предполагает полный запрет на проведение спортивных мероприятий. Меры подразумевают закрытие стадионов и спортивных площадок.
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