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Милашка из США создала линию купальников и занимается воркаутом. От нее невозможно отвести взгляд
Ну что, получилось?
Девушку, которую ты увидишь прямо сейчас, зовут Кэти Элис Генри. Эта красавица занимается фитнесом и воркаутом, и за годы тренировок накачала феноменальную попу.
Сейчас она продает курсы, как стать такой же притягательной, как она сама. А еще создала коллекцию купальников «Поцелуй мой персик», в которых с удовольствием позирует на пляжах и в других местах. Оцени все ее таланты!
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