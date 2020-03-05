Немецкому журналисту Хайо Зеппельту отказали в российской визе.

«Россия остается упрямой. Сегодняшнее письмо из Москвы: власти вновь отказывают мне во въезде в страну после фильмов о российском допинг-скандале – будь то частный визит или в качестве сотрудника ARD. Официальное письмо из визового центра: «Вам запрещен въезд в Российскую Федерацию», – написал Зеппельт в твиттере.

В 2018 году Россия открыла Зеппельту визу на время проведения чемпионата мира по футболу, однако немецкий журналист не приехал на турнир из-за соображений безопасности.

После Олимпиады 2014 года в Сочи Зеппельт выпустил серию фильмов о государственной допинговой программе в России.

Зеппельт – о допинговом деле России: «Невероятное мошенничество. Кремль в полном замешательстве»

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