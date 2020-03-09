НОК Италии призвал приостановить все спортивные соревнования в стране до 3 апреля

Национальный олимпийский комитет Италии (CONI) объявил о необходимости приостановить любые спортивные соревнования в стране до 3 апреля из-за коронавируса и призвал правительство взять ситуацию под контроль.

Свою позицию CONI выразил в пресс-релизе на официальном сайте после экстренного совещания в Риме с участием главы организации Джованни Малаго и представителей спортивных федераций Италии. Малаго теперь намерен изложить свою позицию премьер-министру Джузеппе Конте.

На 9 марта в Италии зафиксировано более 7300 случаев заражения коронавирусом, 366 человек скончались.

Матчи футбольных Серии А, Серии В и соревнований в других видах спорта на прошедших выходных прошли без зрителей.

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