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Какие спортивные ивенты уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Какие спортивные ивенты уже отменили из-за коронавируса. Полный список
Eurosport

1 час назад

Информация обновляется.

Пандемия коронавируса подкосила календарь практически всех важных спортивных событий. Ниже – эксплейнер Eurosport о том, какие турниры уже отменили/перенесли.

Зимние виды спорта, отменены:

  • Чемпионат мира по фигурному катанию (18 – 22 марта)
  • Последний этап Кубка мира по биатлону в Осло (20 – 22 марта)
  • Этапы Кубка мира по прыжкам с трамплина в России и Норвегии (Тронхейм – 12 марта, Викерсунн – 13-15 марта, Нижний Тагил – 13-15 марта, Чайковский – 18-20 марта)
  • Этап «Спринт Тура» по лыжным гонкам в Миннеаполисе (17 марта), гонки в Кэнморе (20-22 марта)
  • Финал Кубка мира по горным лыжам в Кортина-д’Ампеццо (18-22 марта)

Футбол:

  • Чемпионат Испании – приостановлен минимум на два тура
  • Чемпионат Италии – приостановлен до 3 апреля
  • Чемпионат Франции – все матчи до 15 апреля будут играться без зрителей
  • Чемпионат Украины – все матчи до 3 апреля будут играться без зрителей
  • Лига чемпионов – официально перенесены матчи «Манчестер Сити» – «Реал» и «Ювентус» – «Лион» (на неопределенный срок)
Серхио Рамос, капитан мадридского «Реала»

Серхио Рамос, капитан мадридского «Реала»Getty Images

  • Лига Европы – официально перенесены матчи «Интер» – «Хетафе» и «Севилья» – «Рома» (на неопределенный срок)
  • MLS – чемпионат приостановлен на 30 дней
  • Чемпионат Португалии – приостановлен на неопределенный срок
  • Чемпионат Голландии – приостановлен до 31 марта
  • Чемпионат Турции – все матчи до 30 апреля будут играться без зрителей

Теннис, отменены следующие турниры:

  • Майами («Мастерс», хард)
  • Хьюстон (грунт)
  • Марракеш (грунт)
  • Монте-Карло («Мастерс», грунт)
  • Барселона (грунт)
  • Будапешт (грунт)

Остальные виды спорта:

  • Баскетбол – НБА приостановлена на неопределенный срок
  • Хоккей – НХЛ приостановлена на неопределенный срок
Александр Овечкин

Александр ОвечкинGetty Images

  • Хоккей – чемпионат мира U-18 (16-26 апреля) отменен
  • Баскетбол – все турниры под эгидой Евролиги (Евролига, Еврокубок, Adidas Next Generation) приостановлены
  • Баскетбол – все турниры под эгидой ФИБА (Лига чемпионов и Кубок Европы ФИБА) приостановлены на неопределенный срок
  • Хоккей – чемпионат мира среди женщин (31 марта-10 апреля) отменен
  • Формула-1 – первый этап сезона-2020 (Гран-при Австралии) перенесен с 13-15 марта на неопределенный срок
  • Шорт-трек – чемпионат мира в Сеуле (13-15 марта) отменен
  • Хоккей – чемпионат Германии завершен без определения победителя

Daily Mail: Уимблдон-2020 отменят, если на трибуны из-за COVID-19 не пустят зрителей

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