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Какие спортивные ивенты уже отменили из-за коронавируса. Полный список
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Пандемия коронавируса подкосила календарь практически всех важных спортивных событий. Ниже – эксплейнер Eurosport о том, какие турниры уже отменили/перенесли.
Зимние виды спорта, отменены:
- Чемпионат мира по фигурному катанию (18 – 22 марта)
- Последний этап Кубка мира по биатлону в Осло (20 – 22 марта)
- Этапы Кубка мира по прыжкам с трамплина в России и Норвегии (Тронхейм – 12 марта, Викерсунн – 13-15 марта, Нижний Тагил – 13-15 марта, Чайковский – 18-20 марта)
- Этап «Спринт Тура» по лыжным гонкам в Миннеаполисе (17 марта), гонки в Кэнморе (20-22 марта)
- Финал Кубка мира по горным лыжам в Кортина-д’Ампеццо (18-22 марта)
Футбол:
- Чемпионат Испании – приостановлен минимум на два тура
- Чемпионат Италии – приостановлен до 3 апреля
- Чемпионат Франции – все матчи до 15 апреля будут играться без зрителей
- Чемпионат Украины – все матчи до 3 апреля будут играться без зрителей
- Лига чемпионов – официально перенесены матчи «Манчестер Сити» – «Реал» и «Ювентус» – «Лион» (на неопределенный срок)
Серхио Рамос, капитан мадридского «Реала»Getty Images
- Лига Европы – официально перенесены матчи «Интер» – «Хетафе» и «Севилья» – «Рома» (на неопределенный срок)
- MLS – чемпионат приостановлен на 30 дней
- Чемпионат Португалии – приостановлен на неопределенный срок
- Чемпионат Голландии – приостановлен до 31 марта
- Чемпионат Турции – все матчи до 30 апреля будут играться без зрителей
Теннис, отменены следующие турниры:
- Майами («Мастерс», хард)
- Хьюстон (грунт)
- Марракеш (грунт)
- Монте-Карло («Мастерс», грунт)
- Барселона (грунт)
- Будапешт (грунт)
Остальные виды спорта:
- Баскетбол – НБА приостановлена на неопределенный срок
- Хоккей – НХЛ приостановлена на неопределенный срок
Александр ОвечкинGetty Images
- Хоккей – чемпионат мира U-18 (16-26 апреля) отменен
- Баскетбол – все турниры под эгидой Евролиги (Евролига, Еврокубок, Adidas Next Generation) приостановлены
- Баскетбол – все турниры под эгидой ФИБА (Лига чемпионов и Кубок Европы ФИБА) приостановлены на неопределенный срок
- Хоккей – чемпионат мира среди женщин (31 марта-10 апреля) отменен
- Формула-1 – первый этап сезона-2020 (Гран-при Австралии) перенесен с 13-15 марта на неопределенный срок
- Шорт-трек – чемпионат мира в Сеуле (13-15 марта) отменен
- Хоккей – чемпионат Германии завершен без определения победителя
Daily Mail: Уимблдон-2020 отменят, если на трибуны из-за COVID-19 не пустят зрителей