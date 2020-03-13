Бесконечные новости об отмене спортивных событий из-за коронавируса напоминают сводки с фронта, и поначалу они откровенно раздражали. Отмены казались перестраховкой и чрезмерной паникой, было много предложений провести какие-то ивенты без зрителей, а некоторые юзеры соцсетей откровенно посмеивались, говоря, что без Медведевой и Загитовой чемпионат мира по фигурке и не нужен.

Прошло несколько дней, и риторика сменилась (но не у всех – Александр Юдин из тренерского штаба «Амура» уверен, что коронавирус – происки Америки). После подтвержденных случаев болезни у профессиональных спортсменов (к Ругани, баскетболистам «Юты» и «Реала» добавились тренер «Арсенала» Микель Артета и нападающий «Челси» Каллум Хадсон-Одои) стало откровенно волнительно. И понятно, что отказ от проведения публичных мероприятий и карантинные меры действительно способствуют борьбе с пандемией.

Микель Артета, главный тренер «Арсенала»Getty Images

Специалисты считают, что защитные меры и самоконтроль помогут замедлить распространение вируса. Центр по контролю и профилактике заболеваний США (СDС) составил специальный график, на котором видно, что отмены и карантин положительно повлияют на протекание эпидемии.

«Даже если не сократится общее число случаев заражения, решающим может стать замедление темпов эпидемии», – пояснил Карл Бергстрём, биолог из университета Вашингтона.

График получил название «выравнивание кривой». Он означает, что все меры по социальному дистанцированию направлены на замедление скорости заболевания – следовательно, на скорость заполнения больниц. Особенно вирусу подвержены люди старше 60 лет и носители хронических заболеваний.

«Если соблюдать меры будет больше людей, мы замедлим распространение болезни. Это значит, что у моей мамы и вашей мамы будет койка в больнице, если им это понадобится», – сказала Vox специалист по инфекционным заболеваниям из университета Чикаго Эмили Лэндон.

Поэтому спортивным болельщикам не стоит сетовать на местные власти и международные организации, отменяющие их любимые соревнования. Кроме футбола и других видов есть множество отличных способов занять себя – да хотя бы почитать книгу или пересмотреть любимый фильм. Берегите себя и мойте руки!

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