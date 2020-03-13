Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов запретил проведение в городе массовых мероприятий численностью более 1000 человек из-за пандемии коронавируса.

Постановление опубликовано на сайте городской администрации. Запрет на проведение массовых (в том числе спортивных) мероприятий вступит в силу 16 марта и продлится до 30 апреля 2020 года.

14 марта на стадионе «Газпром-арена» пройдет матч 22-го тура Тинькофф РПЛ между «Зенитом» и «Уралом» – видимо, он состоится по расписанию в присутствии зрителей. На 17 и 19 марта запланированы игры второго раунда Кубка Гагарина СКА – «Йокерит»: вероятно, команды сыграют при пустых трибунах.

Аналогичные меры приняты в Москве – там запрещены массовые мероприятия численностью на 5 тысяч человек и больше.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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