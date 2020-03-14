Спортивные события во всем мире пачками отменяют из-за пандемии коронавируса (и правильно делают), такие великие клубы, как «Реал» и «Ювентус», сидят на карантине, Криштиану Роналду самоизолируется в Португалии, а болельщикам совсем нечем занять себя после работы и в выходные.

Но не стоит отчаиваться – некоторые турниры еще живы, и их стоит посмотреть.

Футбол

Тинькофф РПЛ и ФНЛ

Глыбы, на которых стоит мировой футбол после отмены топ-5 европейских лиг и даже Кубка Либертадорес. В Тинькофф РПЛ вовсю играют 22-й тур, на большинстве матчей даже будут зрители. Указ губернатора Петербурга Александра Беглова вступит в силу только со следующей недели, и на игре «Зенита» с «Уралом» ожидается привычный аншлаг.

Кстати, заглядывайте на онлайн-трансляцию матча и, конечно же, на великую игру «Спартака» и «Оренбурга».

«Спартак» побеждает «Локомотив» (на фото – Джордан Ларссон и Роман Зобнин)Getty Images

А в воскресенье, 15 марта, стартует 27-й тур ФНЛ, и вот где можно развернуться – целых 10 матчей. Про ПФЛ тоже не забывайте, но «Биолог Новокубанск» против ставропольского «Динамо» – это для совсем отчаявшихся.

Чемпионат Украины

Пока в деле и украинский футбол – на выходные запланированы шесть матчей чемпионата. Без зрителей. «Шахтер» сыграет с «Зарей», киевское «Динамо» примет «Десну». «Горняки» комфортно ускакали от преследователей, но в суровые времена пандемии важны не турнирные расклады, а сам футбол.

Чемпионат Казахстана

В Казахстане тоже играют без зрителей, но все же играют. По системе весна-осень запланирован только второй тур: «Кайрат» с «Астаной» и другими командами начали путь к титулу.

Биатлон

Этап Кубка мира в Контиолахти 14 марта завершит международный сезон. Отменили заключительный этап в Холменколлене и воскресные смешанки, но биатлонистам позволили разыграть «Глобусы» в связке спринт-пасьют, а не раздать их по воле случая, как получилось в горных лыжах.

В мужской гонке преследования (обязательно заскакивайте на лайв) будут рубиться Йоханнес Бё и Мартен Фуркад, объявивший о завершении карьеры; в женской (удивительно, но лайв тоже будет) – Тирил Экхофф и Доротея Вирер.

Хоккей

КХЛ жива, а Кубок Гагарина в разгаре. Почти все матчи (по крайней мере, московские и петербургские) пройдут без зрителей, и нельзя сказать, что клубы довольны мерами борьбы с коронавирусом. «Мы одни не бздим», – похвалился защитник «Динамо» Андрей Миронов.

Во втором раунде Кубка Гагарина сыграют СКА и «Йокерит», «Барыс» и «Сибирь», «Ак Барс» и «Салават Юлаев», ЦСКА и «Динамо». Налетай!

Другие виды спорта

В разгаре соревнования по снукеру – на турнир в Гибралтаре даже пожаловали топы, в частности, Нил Робертсон. Ронни, правда, не приехал, но не забывайте смотреть на Eurosport.

Нил РобертсонGetty Images

В деле велогонщики – они колесят по трассам многодневок Париж – Ницца и Тиррено – Адриатико. Это тоже показывает Eurosport.

А еще есть мужской гандбол – финал четырех в Кубке России разыгрывают «Чеховские медведи», «Пермские медведи», «Акбузат» и «Спартак». Волейболистки играют в полуфинале чемпионата России.

Отмена спортивных турниров – горькое, но верное решение. Это замедлит распространение коронавируса

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