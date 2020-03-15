Друзья, сегодня, 15 марта, Eurosport.ru предлагает вам прожить день без новостей о коронавирусе. Отмены матчей, турниров, паника, пандемия – за всем этим можно следить в нашем короналайве.

А лента новостей будет состоять исключительно из того, что вы любите: футбола (который еще каким-то образом выжил в эти мрачные дни), MMA, зимних видов и так далее. Надеемся, это вдохнет в вас надежду, что на пандемии коронавируса спортивная жизнь все же не оборвалась.

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