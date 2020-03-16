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В Москве запретили все спортивные мероприятия до 10 апреля

В Москве запретили все спортивные мероприятия до 10 апреля
Eurosport

15 мин. назад

Жители столицы не увидят матчи РПЛ и КХЛ.

Мэр Москвы Сергей Собянин усилил меры карантина в столице России в связи с угрозой распространения коронавируса.

На официальном сайте Собянина появилось следующее сообщение: «Запрещается проведение любых досуговых мероприятий с участием граждан в сфере культуры, физи­ческой культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности на открытом воздухе с любой численностью участников, а в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) – с числом участников более 50 человек единовременно. Запрет является временным и будет действовать до 10 апреля 2020 года».

Таким образом, до 10 апреля в Москве запрещено проведение любых футбольных либо хоккейных матчей. Тинькофф Российская Премьер-Лига и Континентальная Хоккейная Лига уйдут в столице России на паузу.

  • Число заразившихся коронавирусом во всем мире превысило 169,9 тыс. человек. Умерли 6644 человека.
  • В России число заразившихся составляет около 100 человек.

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