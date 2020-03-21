Коронавирус в Китай могли занести американцы. Все произошло на Олимпиаде для военных в Ухане

Кровь на стене засохла вперемешку с грязью. Облокотившись на нее, мужчина ел палочками лапшу. У него под ногами на земле лежала целлофановая скатерть, на которой лежал дикобраз с отрезанной головой и вспоротым брюхом. Моросил мелкий дождик, который заглушал жужжание мух. Мужчина вяло отгонял их веточкой. Вода стекала с дикобраза и продолжала путь в канаве, смешиваясь с остальными стоками рынка Хуанань в Ухане. Ручейки текли от палаток с лисами, саламандрами, павлинами, крысами, змеями, лягушками, обезьянами, волчатами, крокодилами. И летучими мышами. Часть из них еще была жива и верещала в крошечных клетках. Другие расположились на целлофане – без голов, лап, шкур, которые, впрочем, лежали на соседних поддонах. По воде, разбавленной этим адским соком, шлепали сотни ног – местных, туристов, экспатов, просто любопытных и тех, кому действительно понадобились плотоядные циветты из Южного Китая.

На фоне невысоких китайцев выделялись рослые крепкие фигуры в красивой спортивной форме. Несколько мужчин передвигались от палатки к палатке практически строем, разговаривали резкими лающими голосами на английском и вели себя так, будто возвышались над нормальными людьми. Опытный китайский торгаш сразу определял – американцы. Но не простые – либо военные, либо спортсмены. Оказалось, все вместе.

В конце октября, за три недели до того, как нулевой пациент заразился коронавирусом, в Ухане начались VII Всемирные летние военные игры. Почти 10 тысяч военнослужащих из 109 стран соревновались в 27 видах спорта. Китай впервые принимал этот турнир, созданный 25 лет назад. Поэтому Министерство обороны Китая устроило все с размахом: построили деревню, набрали 230 тысяч волонтеров, организовали 35 площадок. За маршем военных спортсменов на открытии Игр наблюдал генсек партии Си Цзиньпин – настолько важными эти соревнования были для Китая. Военные игры стали самым большим спортивным ивентом Китая в 2019-м после Кубка мира по баскетболу.

Главная борьба за медали шла между хозяевами, которые подготовили рекордное количество участников – 553, и Россией, приславшей 243 спортсмена. Китайцы, естественно, разгромили всех и взяли 239 награды, в том числе 133 золота. А Россия оторвалась от Франции (166 медалей и 51 золотых против 88/21 у французов).

Церемония открытия Военных игр-2019Getty Images

Американцы же выступили неожиданно слабо: 35-е место в зачете, всего восемь медалей и ни одного золота. Хотя делегация из Штатов приехала значительная – 172 человека. Чем же занималось столько американских военных в Ухане, заразившимся страшным вирусом через ровно две недели после церемонии закрытия? Именно 14 дней занимает инкубационный период COVID-19.

«Когда в США появился нулевой пациент? Сколько человек инфицированы? Названия больниц? Возможно, эпидемию в Ухань занесла армия США. Будьте открыты! Опубликуйте свои данные! США должны дать нам объяснения!» – пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь прямо обвинил американцев в возникновении коронавируса.

Американцы возмутились: против наезда китайского чиновника на американских спортсменов из армии высказался Дональд Трамп. «Китай распространял ложную информацию о том, что наши военные занесли им вирус. Это ложь. И вместо того, чтобы спорить, я должен назвать, откуда он пришел. Он действительно пришел из Китая», – сказал президент.

Всего в нескольких десятках километров от деревни, в которой жили спортсмены, и рынка с экзотическими животными находится единственная в Китае лаборатория, изучающая смертельно опасные вирусы. В том числе, она проводит исследования по заказу военных. А на полную расшифровку генома вируса местные ученые потратили всего две недели – нереально быстро для работы с нуля.

Медиа тут подхватили две суперкиношные версии: либо вирус вырвался из лаборатории в Ухане, как в фильме «28 дней спустя», либо его привезли американцы и распространили во время Военных игр. Правда же куда более скучная, но от этого не менее жуткая.

Два простых довода в пользу естественного происхождения вируса. Первый – статистический. Несколько лет назад ученый из Оксфорда вывел формулу, по которой можно определить реальность теорий заговора. В ней три параметра: количество заговорщиков, продолжительность заговора и вероятность неудачи. Например, инсценировка высадки на Луне могла оставаться тайной всего 3,7 года. Жульничество с глобальным потеплением способно продержаться от 3,7 до 26,8 лет. А сокрытие лекарства от рака было бы реально всего 3,2 года. На Военные игры приехало 172 американца – огромное количество людей для заговора: кто-нибудь непременно слил бы информацию.

Обработка стадиона в ТурцииGetty Images

Но самое главное, в результате исследований видно, что у вируса нет следов вмешательства. «Обычно это заметить можно. Если ученый режет РНК или ДНК, то в тех местах, где режут, остаются, условно говоря, следы молекулярных ножниц. Как природа, мы пока не умеем работать», – сказала РИА «Новости» доктор биологических наук Анча Баранова.

Американцы облажались на Играх в Китае, а затем Китай – с коронавирсом, который уничтожает нормальную жизнь на планете второй месяц. Спорт в той ситуации оказался не причем, но лишь на время: по данным USA Today, только остановка НБА из-за пандемии обернется потерей почти в миллиард долларов.

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