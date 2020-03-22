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Тест: Роналду или Месси? Угадай, кто из спортсменов зарабатывает больше
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Ты очумеешь от этих сумм.
Eurosport.ru подготовил для дорогих читателей очередное развлечение. Угадайте, кто из спортсменов чувствует себя максимально комфортно в условиях кризиса и беспокоится о деньгах меньше других.
Мы позаимствовали у Forbes данные о зарплатах лучших атлетов мира и сравнили некоторых из них.
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