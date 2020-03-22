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Тест: Роналду или Месси? Угадай, кто из спортсменов зарабатывает больше

Тест: Роналду или Месси? Угадай, кто из спортсменов зарабатывает больше
Евгений Коростелев

48 мин. назадОбновлено 22 мин. назад

Квизы

Ты очумеешь от этих сумм.

Eurosport.ru подготовил для дорогих читателей очередное развлечение. Угадайте, кто из спортсменов чувствует себя максимально комфортно в условиях кризиса и беспокоится о деньгах меньше других.

Мы позаимствовали у Forbes данные о зарплатах лучших атлетов мира и сравнили некоторых из них.

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